Päivi Räsäsen viidentoista vuoden takaisista homokirjoituksista toimitetaan esitutkinta

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen määräsi esitutkinnan toimitettavaksi asiassa, joka koskee kansanedustaja Päivi Räsäsen kirjoitusta ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi – Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen”.

Räsäsen pamfletin vuonna 2004 julkaisi Suomen Luther-säätiö. Pamfletti koski seksuaalisuutta ja avioliittoa ja liittyi raamattuun ja sen tulkintaan. Luther-säätiö jakaa edelleen Räsäsen pamflettia.

Poliisi päätti aiemmin, ettei esitutkintaa aloiteta, sillä asiassa ei epäilty rikosta.

Vielä viime viikonloppuna Räsänen kertoi Hämeen Sanomille, ettei pamfletista ole käynnistetty esitutkintaa.

– Mikäli Raamatussa esitettyjen näkemysten katsottaisiin täyttävän kiihottamisrikoksen tunnusmerkistön, myös Raamatun levittäminen tai saatavilla pitäminen tulisi johdonmukaisesti rangaistavaksi, Räsänen kirjoitti tiedotteessaan.

Valtakunnansyyttäjä, jota on pyydetty arvioimaan asiaa uudelleen, on punninnut keskenään sananvapautta, uskonnonvapautta ja syrjimättömyyttä koskevia perus- ja ihmisoikeuksia toisin kuin poliisi.

Valtakunnansyyttäjän mukaan on syytä epäillä, että asiassa on syyllistytty kiihottamiseen kansanryhmää vastaan halventamalla homoseksuaaleja heidän ihmisarvoaan loukkaavalla tavalla. Sen vuoksi asiassa on toimitettava esitutkinta.

Esitutkinnan toimittaa Helsingin poliisilaitos. HäSa