Päivittyvä artikkeli: Riihimäellä 45 henkilöä karanteeniin koululaisella todetun koronatartunnan vuoksi

Riihimäen Karan koulussa on yhdellä oppilaalla varmistettu koronatartunta, tiedotettiin maanantaina. Aiemmin koulussa on varmistettu kolme toisistaan erillistä tartuntaa, ja koko koulu on ollut etäopetuksessa keskiviikosta 28. lokakuuta alkaen. Uusimman tartunnan vuoksi karanteeniin on asetettu 39 oppilasta ja kuusi koulun henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä. Koulu on tiedottanut heitä asiasta. Mahdolliset altistumiset ovat tapahtuneet maanantaina 26. lokakuuta ja…

