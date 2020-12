Päivittyvä artikkeli torstain maakunnallisista koronauutisista: Urho-kirjastoauton kaksi työntekijää karanteeniin, viime torstai-iltapäivänä asioineet saattaneet altistua

Hämeenlinnan kaupunki tiedottaa, että koronatartunnan saanut henkilö on on asioinut Urho-kirjastoautossa torstaina 3. joulukuuta kello 16.5 -17.10. Samaan aikaan kirjastoautossa asioineiden tulisi tarkkailla vointiaan ja hakeutua koronatestiin pienestäkin oireesta. Kaksi kirjastoauton työntekijää on asetettu karanteeniin. Keskiviikon 9.12. aikana Kanta-Hämeessä todettiin 11 uutta Covid-19-tartuntaa. Tapauksista seitsemän on Hämeenlinnan, kaksi Riihimäen ja kaksi Forssan seudulta. Potilaista neljä…

