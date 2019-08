Päivystävä lukkoseppä auttaa asukasta hädässä 24/7 – “Laskutus lähtee juoksemaan, kun asentaja lähtee kotoaan”

Avain katkeaa lukkoon, ovi ei mene lukkoon tai se ei aukea, kodin tai auton avaimet jäävät lukittujen ovien sisäpuolelle. Siinä yleisimpiä tilanteita, joita päivystävät lukkosepät työssään kohtaavat.

Päivystävää lukkoseppää tarvitaan myös murtokohteisiin. Hämeen Lukon toimitusjohtajan Marko Järvenpään mukaan päivystävän lukkosepän työtehtävistä niitä on noin puolet.

Yhteistä näille kaikille on ihmisten hätä, oli kyse sitten arkipäivästä tai jouluaatosta keskellä vetistä räntäsadetta.

Monet lukkoseppäliikkeet tarjoavat päivystyspalvelua 24/7 hätääntyneille oven ulkopuolelle jääneille asukkaille.

Taloyhtiöiden huoltomiehet hoitavat ovien avauksen yleisavaimellaan esimerkiksi kerrostalo- ja rivitaloasunnoissa.

– Jos huoltomies ei pääse sisään, siinä tapauksessa huoltoliike tilaa lukkosepän, kertoo Lukkoluket oy:n hallintopäällikkö Minna Katajisto .

Lukkoluket tarjoaa päivystystoimintaa Pirkanmaan alueella, mutta aikoo aloittaa päivystystoiminnan myös Hämeenlinnassa.

Huoltoliikkeen kautta tulevat myös tilaukset niihin kohteisiin, jossa ovi on murrettu rikollisessa mielessä tai esimerkiksi pelastuslaitos on mennyt ovesta sisään hätätapauksessa.

– Annamme ensiavun päivystysaikana, jotta lukon kanssa pärjää virka-aikaan. Joskus lukko korjataan kokonaan, jos se on mahdollista ja asiakas niin toivoo, Katajisto sanoo.

Ammattilaiselta menee Järvenpään arvion mukaan keskimäärin tunnin verran kohteessa. Hämeen Lukolla minimiveloitus on tunti työaikaa.

Joissakin tapauksissa työaikaa saattaa mennä esimerkiksi vain kymmenisen minuuttia.

Tällöin asiakas saattaa nikotella laskun saatuaan. Järvenpään ja Katajiston mukaan keskusteluja loppusummasta käydään silloin tällöin asiakkaiden kanssa.

– Kerromme hinnan kahteen kertaan. Päivystysnumerossa vartiointikeskus kertoo hinta-arvion. Päivystäjä soittaa vielä asiakkaalle ja kertoo hinnan toistamiseen. Kun ihmisillä on hätä, he eivät aina kuuntele, mitä hinnasta sanotaan, Järvenpää kertoo.

Katajiston mukaan tarkkaa hintaa on hankala antaa puhelimitse. Lukkoihin liittyy teknistä sanastoa, eivätkä ihmiset aina tiedä, mikä on lukkorunko tai avainpesä eli mikä on rikki.

Päivystyskorvauksen päälle hintaan tulevat matkakorvaukset ja tarvikkeet.

– Laskutus lähtee juoksemaan, kun asentaja lähtee kotoaan. Työnantajina maksamme asentajalle ajasta, jonka hän on liikkeellä. Lukkopäivystys on kuitenkin lisäpalvelua asiakkaille, Katajisto selvittää.

Jos lukko korjataan, tarvikehinnat menevät hinnaston mukaisesti kellon ajasta riippumatta, mutta lukon ikä ja kunto vaikuttaa paljon tarvikkeiden hintoihin.

– Voi mennä kolmen euron jousi tai kokonaan uusi 500 euron lukko. Sähköinen lukko voi maksaa pari tonnia, Järvenpää listaa.

Lukkosepät kohtaavat työssään erikoisia tilanteita. Järvenpään mukaan ikävimpiä tapauksia ovat ne joihin liittyy jokin rikos, esimerkiksi ruumis. Silloin tehtävänä on käydä vaihtamassa lukko, jotta poliisi saa tutkintarauhan.

Katajisto kertoo tapauksesta, jossa ruumisauton avaimet jäivät auton sisälle ja ovet menivät lukkoon.

– Ovi saatiin auki ja siunaustilaisuus saatiin pidettyä normaalisti. HÄSA