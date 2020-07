Janakkalan pajan nuoret kasvavat yhdessä työtä tekemällä - Tomi Holmberg: "Osaisin pyörittää leffateatteria itsekseni"

Kun Tomi Holmberg, 28, vuoden 2017 lopulla kuuli Janakkalan kunnan nuorille tarkoitetusta työpajasta, päätti hän käydä katsomassa, millaisesta meiningistä oli kyse.

Tuolloin viitisen vuotta Tervakoskella asunut Holmberg sai samalla tietää Seuratalon elokuvateatterista, jonne mies sitten omien sanojensa mukaan lopulta jämähti.

– Olen ollut täällä kohta jo kaksi ja puoli vuotta ja hyvin olen viihtynyt, hän kertoo.

Janakkalan kunnan nuorten työpaja on tarkoitettu enintään 28-vuotiaille janakkalalaisille nuorille, jotka ovat työttömiä, opiskelun keskeyttäneitä tai vailla opiskelupaikkaa.

Elokuvateatteri Kino Tervakoski on yksi pajan kohteista, jossa nuoret pääsevät tutustumaan työelämään.

Vastuuta lisää

Holmberg aloitti elokuvateatterissa työskentelyn vuoden 2018 alkupuolella kuntouttavalla sopimuksella. Kuluneet neljä kuukautta hän on ollut työkokeilussa.

Ennen työpajatoimintaa hän oli ollut jo jonkin aikaa ilman jatkokoulutusta ja työpaikkaa.

Vuosien aikana Holmbergin työtehtävät ovat monipuolistuneet ja vastuuta on tullut lisää.

– Hoidan kioskia, elokuvien tilaukset levittäjiltä, ohjelmiston kasaamisen konehuoneessa ja elokuvien näyttämisen. Kaikki leffateatterin osa-alueet alkavat olla jo hallussa ja osaisin pyörittää leffateatteria itsekseni.

Uudenlaisia palvelupolkuja

Nuorten työpajan vastaavana ohjaajana maaliskuusta lähtien toiminut Päivi Sormunen on saanut kiitellä Holmbergin osaamista ja kokemusta elokuvateatterin pyörittämisestä.

– Ehdin viikon seurata työpajan ja Kinon pyörittämistä ja sitten tuli korona. Paja ja leffateatteri menivät kiinni. Yhdessä Tomin ja ohjaaja Markku Ollilan kanssa kehitimme nopeasti etävalmennusta pajan nuorille.

Sormusen mukaan syksyllä on tarkoitus alkaa kehittää yhdessä työllisyyden hoidon kanssa palvelupolkuja, joiden avulla nuori etenee kohti työtä tai koulutusta.

Janakkalan kunnan nuorten työpaja on Sormusen mukaan uniikki kokonaisuus jo yksistään Tervakosken kulttuurihistoriallisen miljöön puolesta.

Taidealan ja kulttuurialan ihmisenä hän näkee hienona, että kuntalaisille tarjotaan kulttuurielämyksiä ja niitä tarjoavat kunnan työllistämät, tukea tarvitsevat nuoret.

Kuntoutuminen on yksilöllistä

Kuntouttavassa työtoiminnassa nuoret ovat pajalla neljä päivää viikossa ja palvelun pituudeksi on arvioitu keskimäärin kaksi vuotta.

Seuraava askel on työkokeilu, jonka aikana nuorta tuetaan kohti omaa ammatillista suuntaa ja kehitetään opiskelupolkuja.

– Ihmisen kuntoutuminen on yksilöllistä. Oikea-aikaisuus ja palvelun sisältö on kuntoutumisessa tärkeää. Joku singahtaa nopeammin kuntouttavasta työtoiminnasta työkokeiluun ja kokeilun kautta koulutukseen tai työhön, Sormunen sanoo.

Hän aikoo viedä toimintaa enemmän kohti kulttuurisen nuorisotyön toimintatapaa.

Tavoitteena on, että pajalla olisi 6-8 nuorta päivittäin erilaisten työtehtävien parissa. Elokuvateatterin lisäksi työtehtävät voivat olla Seuratalon kiinteistöön liittyviä tai nuoren kiinnostuksen mukaan kunnan eri palveluissa.

– Lähdemme kehittämään tapahtumatuotantoa sekä somistukseen ja rekvisiitan valmistukseen liittyvää työtoimintaa, jota voidaan yhdistää esimerkiksi nuorisoteatterin kanssa.

Tukeva, kannustava, valmentava

Jo 20 vuotta nuorten työpajatoiminnassa mukana ollut Sormunen uskoo vahvasti työpajapedagogiseen kohtaamiseen ja oikean työn tekemiseen.

– Kasvetaan yhdessä työtä tekemällä, hän kiteyttää.

Sormusen ote on nuorta tukeva, kannustava ja valmentava. Osallisuus ei tarkoita, että annetaan nuorelle mahdollisuus osallistua, vaan että hän kokee olevansa osa yhteisöä.

Holmberg kannustaa nuoria lähtemään työpajatoimintaan avoimin mielin niin kuin hänkin aikoinaan teki.

Miehen vahvuutena nuorten kanssa työskentelyssä on, että hän on helposti lähestyttävä ja hänelle on helppo tulla puhumaan. Holmberg neuvoo ”sen minkä pystyy” ja hän on opettanut nuorille muun muassa nettisivujen tekemistä.

Tulevaisuuden suunnitelmia

Holmberg on valmis jättämään Kino Tervakosken taakseen. Hän toivoo pääsevänsä pian kuljetuspuolelle työvoimakoulutukseen.

Hän myöntää, että leffateatteria ja sen työtehtäviä tulee ikävä. Hän tulisi mielellään tuttuun työpaikkaan palkkatöihin muutamaksi illaksi viikossa, jos sellainen tilaisuus avautuisi.

Mahdotonta työskentely ei olisi jossain toisessakin elokuvateatterissa, sillä Kino Tervakoskelta on Holmbergin mukaan siirrytty töihin esimerkiksi Bio Rexin elokuvateatteriin. HäSa