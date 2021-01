Pakkanen paukkuu ja ajokeli on tänään huono Kanta-Hämeessä jäätävän tihku- tai lumisateen vuoksi

Ajokeli on torstaina osassa maata huono jäätävän tihku- tai lumisateen vuoksi. Ilmatieteen laitos varoittaa, että ajokeli on huono Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.

Maan eteläosassa lämpötila liikkuu 1–7 pakkasasteen välillä. Maan keski- ja pohjoisosassa lämpötila on enimmäkseen 5–15 miinusasteen välillä.

Maan etelä- ja keskiosassa on pilvistä ja paikoin heikkoa lumisadetta ja lumikuuroja. Etelärannikolla lumisateita on yleisemmin. Maan keski- ja pohjoisosassa on puolipilvistä tai pilvistä ja enimmäkseen poutaa.