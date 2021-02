Paljon melua Evosta – Professori Atte Korhola yllättyi, kun tiedekansallispuiston valmistelu alkoi

Tiedekansallispuistoa valmistelevan alueellisen työryhmän urakka on vasta alkanut, mutta kuraa on satanut niskaan jo sankokaupalla. Työryhmää johtava professori Atte Korhola ymmärtää voimakkaan keskustelun ja uskoo, että monet pelot hälvenevät matkan varrella. Korholan mukaan Evon alue on tulevaisuudessa korvaamaton.