Palliatiivinen hoito lievittää kipua ja kärsimystä – Ja siihen meillä kaikilla on oikeus

Kanta-Hämeen keskussairaalassa toimiva palliatiivinen poliklinikka on koko Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin palliatiivisen hoidon osaamiskeskus.

Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan ihmisen ja hänen läheistensä aktiivista oireenmukaista hoitoa ja kärsimysten lievittämistä elämänlaadun parantamiseksi elämän loppuvaiheessa.

Sairautta parantavaa hoitoa palliatiivinen hoito ei enää ole, vaan tarkoitus on helpottaa sairauteen liittyvää kipua ja kärsimystä. Oireet voivat olla fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia tai esimerkiksi hengellisiä.

Saattohoito on palliatiivisen hoidon viimeinen vaihe. Saattohoito on hoitoa, apua ja tukea elämän viimeisinä aikoina, olivat ne sitten viikkoja tai päiviä.

Poliklinikka aloitti reilut kaksi vuotta sitten

Palliatiivinen poliklinikka aloitti Kanta-Hämeen keskussairaalassa syksyllä 2018.

Poliklinikan perustamisen takana on Sosiaali- ja terveysministeriön suositus palliatiivisen hoidon osaamisen lisäämiseksi ja alueellisten erojen tasaamiseksi. Ministeriön jo tekemän kartoituksen sanoma on selvä: osaamista tarvitaan lisää.

Työpareina kaksi erikoislääkäriä ja sairaanhoitaja

Kanta-Hämeen keskussairaalan palliatiivisella poliklinikalla työskentelee kaksi erikoislääkäriä ja sairaanhoitaja. He työskentelevät lääkäri-hoitaja -työparina. Laura Aroviita on onkologi eli syöpäsairauksiin erikoistunut lääkäri Mika Anturaniemi on geriatri eli hän on erikoistunut iäkkäiden ihmisten hoitoon.

Heillä molemmilla on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys. Heidän työparinaan on sairaanhoitaja Jaana Suomalainen, jolla on syöpähoidon erikoistumiskoulutus sekä kivun hoidon täydennyskoulutus ja hän suorittaa palliatiivisen hoidon erikoiskoulutusta.

– Kaksi erikoislääkäriä tarkoittaa aina näkemyksiä kahdelta eri kantilta, Mika Anturaniemi vertaa.

Poliklinikka palvelee koko Kanta-Hämettä

Poliklinikan lääkärit tekevät konsultaatiokäyntejä Kanta-Hämeen keskussairaalan yksiköiden vuodeosastoilla. Lääkärit konsultoivat myös koko Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella erikoissairaanhoitoa ja perusterveydenhuoltoa.

– Olemme koko sairaanhoitopiirin konsultaatiopoliklinikka eli Hämeenlinnan seudun lisäksi palvelemme Riihimäen ja Forssan seutua, Mika Anturaniemi painottaa.

Klinikalla työpäivät jakaantuvat kahteen osaan: aamupäivisin työparit tekevät osastokäyntejä ja iltapäivisin hoitavat puhelinkonsultaatioita ja ottavat potilaita vastaan poliklinikalla. Potilaat tulevat poliklinikalle lähetteillä.

Osastolta tullut konsultaatiopyyntö tarkoittaa potilaan tilan arvioimista, kun ei parantavaa hoitoa ole mahdollista antaa.

Palliatiivista hoitoa ei ole rajattu mihinkään tiettyyn sairauteen tai sen vaiheeseen. Hoidolle voi olla tarvetta, oli krooninen sairaus ja sen vaihe mikä hyvänsä.

– Osa potilaista on syöpäsairaita, mutta iso määrä potilaita tulee sydän- ja keuhkopuolelta, Mika Anturaniemi kertoo.

Konsultaatiossa etsitään keinoja helpottaa oireita ja mietitään hoidon jatkoa esimerkiksi siirryttäessä sairaalan osastolta kotiin tai muuhun sairaanhoidon yksikköön kuten kotikunnan terveyskeskuksen vuodeosastolle.

– Suurimmalla osalla potilaista on kivun hoidon tarvetta. Kivut ovat yleensä isoin oire ja tavoitteena on suunnitella mahdollisimman tehokas oirehoitolääkitys, kivut ja myös muut oireet huomioiden, Mika Anturaniemi sanoo.

Palliatiivinen hoito voi tuottaa myös säästöjä. Hyvin suunniteltu ja toteutettu hoito voi vähentää potilaalle hyödyttömiä päivystys- ja poliklinikkakäyntejä.

Moniammatillisuus takaa yksilöllisen hoidon

Moniammatillisuus on palliatiivisen poliklinikan perusarkea jo lääkärien erikoistumisalojen kautta. Potilaan tarpeiden mukaan apua ja tukea saadaan puheterapeutilta, toiminta- tai fysioterapeutilta, psykiatriselta sairaanhoitajalta, sosiaalityöntekijältä tai esimerkiksi sairaalasielunhoitajalta.

Kipujen rinnalla potilaalla voi olla hengenahdistusta, pahoinvointia tai psyykkisiä oireita ja murheita.

Poliklinikan lääkärit painottavat, että tukea ja ratkaisuja etsitään yksilöllisesti potilaan tarpeiden mukaan.

Koulutuksella lisää osaamista maakuntaan

Poliklinikka pyrkii kouluttamalla lisäämään koko sairaanhoitopiirin terveydenhuollon henkilökunnan palliatiivisen hoidon osaamista. Viimeisin koulutuspäivä oli viime torstaina. Koulutus järjestettiin etänä.

– Tietotaito vaihtelee kunnissa, mutta se lisääntyy jatkuvasti, Aroviita ja Anturaniemi tietävät.

Kanta-Hämeen keskussairaalan tavoitteena on saada koulutusoikeus palliatiiviseen hoitoon erikoistuvalle lääkärille. Tällöin erikoistuva lääkäri voisi työskennellä poliklinikalla erikoislääkäreiden rinnalla. HäSa

