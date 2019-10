Pallo naisten ja päätökset miesten käsissä – Miksi naisten Lentopallokerhon johdossa on vain miehiä?

Toimituksen sähköpostiin tuli juttuvinkki: Miten naislentopalloseura Hämeenlinnan Lentopallokerhon hallitukseen mahtuu 10 miestä, muttei ainuttakaan naista? Miten tällainen hallituskokoonpano on mahdollista naislentopalloseurassa vuonna 2019?

Syyskuussa nimettyyn seuran hallitukseen kuuluvat jatkava puheenjohtaja Pekka Romo ja uusina jäseninä varapuheenjohtaja Jukka Mäkelä , Teemu Kukko , Harri Matilainen sekä Tomi Vasiljev . Hallituksessa jatkoivat Marko Ahtiainen , Mika Ahonen , Mika Helminen , Juha Heinonen ja Reijo Saksa .

Puheenjohtaja Pekka Romo, miksi naisten lentopalloseurassa on vain miehiä hallituksessa?

– Se on sattumaa, eikä lainkaan tarkoituksellista. Merkittävimmät ja seuran toiminnan hyväksi työskentelemään valmiit yhteistyökumppanit ovat myös seuran hallituksessa. Tällä kertaa se vaikutti hallituksen kokoonpanoon niin, ettei mukana ole naisia.

Oletteko saaneet asiasta palautetta seuran sisältä tai ulkopuolelta?

– Oli yllätys, että soitit tästä asiasta. Minulle ei ole minkäänlaista hämmästelyä kantautunut.

Tekemistä löytyy, jos vapaaehtoisia ilmoittautuu

Myös Lentopallokerhon liigajoukkueen toiminnanjohto ja yhdistyksen muu toiminta on pääosin miesten käsissä.

Liigajoukkueen managerina toimii Ville Kalliomäki , päävalmentaja on Matteo Pentassuglia , ottelujärjestelyistä vastaa Pekka Purhonen , järjestyksenvalvontaa johtaa Lauri Lahtinen , tiedottaja on Jouko Uschanoff ja junioritoimintavastaava on Vesa-Pekka Hirvioja .

Pekka Romo sanoo, että seuran vapaaehtoisjoukoista löytyy kuitenkin paljon naisia.

– Meillä on toistasataa junioria ja kuten kaikessa junioritoiminnassa, siellä on paljon vanhempia mukana, äitejäkin. Myös liigajoukkueen toiminnassa on naisia jokaisessa pelissä myyntihommissa, järjestyshenkilöinä ja kassoina. Hallituksessa ei vain juuri nyt satu olemaan naisia. Toinen miesvoittoinen toiminta-alue on järjestyksenvalvonta, sillä naisia ei juuri ole ollut niihin tehtäviin tarjolla.

Romo huomauttaa, että yhdistystoiminnassa saa nykyään olla tyytyväinen, jos vastuunkantajiksi ylipäätään löytyy aktiivisia ja osaavia tekijöitä.

– Emme tälläkään kertaa saaneet hallitukseen kaikkia, joiden kiinnostusta kysyttiin. Meillä on nyt porukka, joka haluaa ja jaksaa miettiä strategiaa, miten toimintaa toteutetaan nyt ja mihin sitä viedään tulevaisuudessa.

Palkkaa vain osalle pelaajista ja valmennukselle

Seuran hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan.

– Aiemmin siinä on ollut useitakin naisia. Jos meille tämän jutun myötä ilmoittautuu naisia, jotka haluavat mukaan toimintaan, pidämme vaikka ylimääräisen yhdistyksen kokouksen ja pohdimme, mitä tehdään.

Romo on kolmatta kautta Lentopallokerhon johdossa, ja hallituksessa hän on kuudetta vuotta. Hän on siis ollut päättämässä seuran toiminnasta jo silloin, kun se toimi HPK-nimen alla ja toimintaan kuului myös naisten jääkiekko. Romo on myös Hämeenlinnan Omakotiyhdistyksen varapuheenjohtaja.

– Havaintojeni mukaan yhdistyksissä tunnetaan suoranaista tuskaa, etteivät ihmiset näe mahdolliseksi sitoutua.

Lentopallokerho ei maksa palkkioita hallitukselle, eikä suurimmalle osalle muillekaan seuran hyväksi työskenteleville.

– Valmentajat ja osa pelaajarungostamme saa palkkaa, muuten olemme kaikki vapaaehtoisia. Kauden päätteeksi väkeä muistetaan esimerkiksi ilmaisella aterialla tai jollain muulla tavalla.

”Jokainen ansaitsee mahdollisuuden”

Asianajotoimiston yrittäjänä työskentelevä Romo sanoo, ettei mikään taho voi suhtautua nykyaikana niin, että kyseessä olisi vain naisten porukka tai äijäkerho.

– Omassa firmassanikin enin osa henkilöstöstä on naisia.

Romo sanoo, että suomalainen yhteiskunta on hänestä nykyään hyvin tasa-arvoinen.

– Jokainen, joka on valmis tekemään työtä ja sitoutumaan, ansaitsee mahdollisuuden. HäSa