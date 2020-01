Vanhan paloaseman tontille Riihimäellä tulossa kaksi kerrostaloa

Riihimäen uusi autopaikkanormi mahdollistaa sen, että tontin rakennusoikeutta on voitu kasvattaa luonnosvaiheen jälkeen.

Riihimäen keskustassa sijaitsevalle vanhan paloaseman tontille on kaavoitettu kaksi kerrostaloa. Kolmion muotoinen tontti sijaitsee Kulmalan Puistokadun, Paloheimonkadun ja Uudenmaankadun keskellä.

Riihimäen kaupunkikehityslautakunta lähetti asemakaavaehdotuksen alkuviikolla kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Rakennusoikeutta saatu lisää

Riihimäellä on otettu kaavan edellisen käsittelyn jälkeen käyttöön uusi autopaikkanormi. Sen ansiosta tontin rakennusoikeutta on voitu kasvattaa 600 kerrosneliömetrillä, ja pysäköinti on silti edelleen mahdollista järjestää tontin piha-alueella.

Rakennukset tontilla on kaavaehdotuksen mukaan sijoitettava Paloheimonkadun suuntaisesti. Kerrostalojen päätykulmausten väliin Kulmalan Puistokatua vasten on kaavailtu piharakennusta tai seinällistä katosta suojaamaan pihaa liikenteen melulta.

Kaava-alueeseen sisältyy tonttia sivuava osuus Uudenmaankadusta, ja se on kaavaehdotuksessa suunniteltu muutettavan kevyen liikenteen väyläksi. Tontilla ja sen lähellä on myös arvokasta puustoa, joka on pyritty ottamaan huomioon kaavoituksessa.

Uuden kerrostalotontin lisäksi alueeseen kuuluu puistoa ja katualuetta. Sen pinta-ala on yhteensä noin 8 300 neliömetriä.

Rautatieasemalle matkaa kilometri

Riihimäellä uusi paloasema valmistui Kirjauksen alueelle vuonna 2014. Sen jälkeen vuona 2015 vanha asemarakennus purettiin ja tontti on ollut tyhjillään. Sen omistaa Riihimäen kaupunki.

Kaupunki päätti kaavoittaa tontille kerrostalorakentamista, koska se sijaitsee keskeisellä alueella, noin kilometrin päässä rautatieasemasta. Uudet rakennukset on tarkoitus sovittaa yhteen lähiympäristön eri-ikäisten rakennusten kanssa. Kaavoitus käynnistyi viime vuonna.

Vanhan paloaseman alueella on tällä hetkellä voimassa kaksi asemakaavaa, joissa tontti on varattu yleisen rakentamisen tontiksi. HÄSA