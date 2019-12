Paluumuuttaja Johannes Koskinen nostaisi ministereiksi myös kokeneempia konkareita – Katso video

– Suurin muutos täällä on se, että puolet naamoista on uusia, sanoo yhden Lontoossa vietetyn välikauden jälkeen eduskuntaan palannut Johannes Koskinen (sd.).

Uudenlaista ilmettä on myös politiikan puheenparressa, joka on entisestään räväköitynyt, Koskisen mukaan ”some-maailman lieveilmiönä”. Reaktionopeuden ja liipaisinherkkyyden hintana on harkitsemattomuuden lisääntyminen, hän näkee.

– On vaikea sanoa, missä määrin tämä kehitys johtuu kommunikaatiokanavien vaihtumisesta ja missä määrin poliittisten voimasuhteiden muutoksesta. Some-aktiivejahan on kaikissa puolueissa. Perussuomalaisten some-vyörytyksen ohella myös esimerkiksi vihreät ovat rakentaneet vahvasti omaa some-verkkoaan ja -kuplaansa, jossa käytetään kärjistettyä tyyliä.

Hyviä syöttöjä oikeaan aikaan

Hämeenlinnalainen Koskinen on valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja ja istuu lisäksi suuressa valiokunnassa ja ulkoasiainvaliokunnassa. Kolmen näinkin keskeisen valiokuntapaikan kasautuminen samalle edustajalle johtuu paitsi Koskisen arvostuksesta myös siitä, että hallituspuolueissa ministerit ovat pois valiokuntavahvuudesta.

Valtiovarainvaliokunnassa Koskinen seuraa ja valmistelee maan talouteen liittyviä asioita paraatipaikalta ja hyvin informoituna. Hallituksen päättämiä asioita ei kuitenkaan enää eduskunnan puolella juuri muutella, ja ministereitä ”ruokkivat” ministeriön virkamiehet, eivät valiokuntien voimahahmot.

– Toisaalta isoissa uudistuksissa, joissa valmisteluvaihe on pitkä, näkemyksiä ja parannuksia pystytään syöttämään sinne pitkin matkaa. Sitä kautta kansanedustajille kyllä avautuu vaikuttamismahdollisuuksia, kun on oikeaan aikaan liikkeellä, Koskinen sanoo.

Hänen mukaansa valtiovarainvaliokunnalle ollaan myös luomassa aiempaa ”proaktiivisempaa” roolia, jottei työ rajoittuisi vain hallituksen tekemien budjetti- ja lisäbudjettiesitysten käsittelyyn.

Työllisyystoimia odotellaan

Vaalikauden tähän asti suurimmaksi yksittäiseksi saavutuksekseen Koskinen mainitsee reilun 300 miljoonan euron valtionapujen aikaistamisen jo kuluneelle loppuvuodelle, kuntien akuuttia alijäämäongelmaa helpottamaan.

– Heitin sen ajatuksen, ja niin tehtiin.

Koko kauden ykköstavoitteeksi Koskinen nostaa myönteisen työllisyyskehityksen määrätietoisen tukemisen. Sarkaa totisesti riittää, sillä hallitus lykkäsi lupaamiaan työllisyystoimia ensi kesään ja on toistaiseksi keskittynyt lähinnä purkamaan viime hallituksen työllisyystoimia.

– Tämä hallitus haluaa palata toimivaan kolmikantaiseen työhön. Työmarkkinajärjestöjä patistetaan hakemaan ratkaisuja ja yhteisiä linjoja, ja se vaatii aikaa, Koskinen selittää.

Lisäksi hän haluaa olla vaikuttamassa erityisesti yritysverotuksen epäkohtien korjaamiseen, sote-uudistuksen onnistumiseen ja pienituloisimpien tulonsiirtojen nostamiseen.

Kokemus ei enää paina ministeriruletissa

Koskinen, 65, ja muu SDP:n ja oikeastaan koko Suomen politiikan kokenein kaarti ovat joutuneet nielemään nopean sukupolvenvaihdoksen, jossa uusi päättäjäpolvi marssitettiin vallankahvaan kertarysäyksellä.

Ennen vanhaan ministerivalinnoissakin painoivat senioriteettiperiaate ja aiemmat näytöt. Nyt tärkeimmille paikoille halutaan ”tuoreita raikkaita kasvoja”, jotka tosin myös kuluvat aiempaa nopeammin.

– Trendit vaihtelevat. Nykyään mietitään keulakuvia ja imagovaikutuksia. Onhan tässä tosin nähty melko onnistuneita mixejäkin. Esimerkiksi toissa kaudella meillä oli siellä nuorempien seassa ministereinä myös Ihalaista ja Gustafssonia, Koskinen sanoo.

– Minusta olisi hyvä, jos mukaan otettaisiin myös kokenutta ja monipuolisesti asioita käsitellyttä joukkoa. Silloin vältettäisiin joitain virheitä. Toisaalta into uudistaa on nuorilla ehkä keskimäärin vahvempi, ja siksi heitä varmaan halutaan nostaa sinne jatkuvasti. HäSa

Juttusarjassa haastatellaan uusiin tehtäviin nousseita kantahämäläisiä kansanedustajia.