Panssariprikaatin komentaja ja apulaiskomentaja vaihtuvat

Puolustusvoimain komentaja on määrännyt upseereita uusiin tehtäviin. Myös Panssariprikaatissa tapahtuu joukko henkilövaihdoksia. Panssariprikaatin apulaiskomentaja, eversti Kari Kaakinen on määrätty Maavoimien valmiuspäälliköksi operatiiviselle osastolle Maavoimien esikuntaan 1. kesäkuuta lähtien. Aiemmin hän on palvellut muun muassa, Pääesikunnassa apulaisosastopäällikkönä ja sektorijohtajana sekä UNIFIL-operaatiossa monikansallisen taisteluosaston (FINIRISHBATT) komentajana Uudeksi apulaiskomentajaksi Panssariprikaatiin on määrätty everstiluutnantti Oula Asteljoki. Hän palvelee tällä…