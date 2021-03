Panssariprikaatissa yhdeksän uutta koronatartuntaa – Altistuneita noin 70

Panssariprikaatissa on vahvistettu yhdeksän uutta koronavirustartuntaa. Tapaukset liittyvät aiempaan tartuntaketjuun ja tartunnat on todettu altistuksen vuoksi erillään olleilla varusmiehillä, Panssariprikaati kertoo tiedotteessaan. Tällä hetkellä vahvistettuja tartuntoja on 19 varusmiehellä. Heistä 18 on varuskunnassa ja yksi vapaajaksolla kotona. Altistuneita on varuskunnassa noin 60 ja vapaajaksolla noin 10. Tartunnan saaneet ovat hyväkuntoista ja heidät on sijoitettu varuskunnan…