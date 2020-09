Panssariprikaatissa syksyn ensimmäinen koronatapaus – 23 altistunutta varusmiestä eristetty, henkilökuntaa etätöihin: "Olemme päässeet todella vähällä"

Panssariprikaatin kantahenkilökuntaan kuuluva on sairastunut koronavirukseen vapaa-ajallaan, minkä vuoksi 23 varusmiestä ja viisi kantahenkilökuntaan kuuluvaa on altistunut. Tartunta todettiin lauantaina, ja joukko-osastossa ryhdyttiin tämän jälkeen varotoimiin, kertoo esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Janne Hakaniemi.

– Varusmiehet ovat eristyksen kaltaisissa olosuhteissa ja jatkavat koulutusta omana osastonaan. Kantahenkilökuntaan kuuluvat on puolestaan määrätty etätöihin, Hakaniemi kertoo.

Hakaniemen mukaan sairastunut on lieväoireinen, eikä ainakaan tiistaiaamuun mennessä kukaan altistuneista ollut oireillut. Panssariprikaati tukeutuu koronatesteissä pääosin julkiseen terveydenhoitoon, mutta jonkun verran testejä voidaan tarvittaessa ottaa joukko-osaston omalla terveysasemalla.

– Testejä tehdään, jos oireita ilmaantuu. Emme testaa ketään varmuuden vuoksi.

Kyseessä on neljäs Panssariprikaatissa todettu kantahenkilökunnan tai asevelvollisen koronavirukseen sairastuminen, ja ensimmäinen tänä syksynä.

– Olemme päässeet todella vähällä ottaen huomioon joukko-osaston koon. Olemme noudattaneet huolellisesti ohjeistusta ja pitäneet koulutusryhmät erillään.