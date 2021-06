Panssariprikaatista siirtyi reserviin yli 1200 varusmiestä: Reserviin siirtyvien naisten määrä kohosi valtakunnallisesti uuteen ennätykseen

Panssariprikaatista siirtyy 17.6. reserviin yhteensä 1219 varusmiespalveluksensa suorittanutta henkilöä, twiittaa Panssariprikaati. Reserviin siirtyvien varusmiesten määrä koko maassa on noin 9000. Heistä 409 on naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneita naisia. Naisia siirtyy reserviin tänä kesänä ennätysmäärä. Nyt kotiutuvat varusmiehet ovat aloittaneet varusmiespalveluksensa joko heinäkuussa 2020 tai tammikuussa 2021. Nyt reserviin siirtyvien palvelusaika on joko 347 tai 165…