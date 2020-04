Papinniityn uusi hoivakoti pian valmis – Osa mielenterveyskuntoutujista muuttaa Katumalta

Hämeenlinnan Papinniittyyn valmistumassa oleva Mehiläisen Ykköskoti Tulimäki ottaa vastaan ensimmäiset asukkaansa kesäkuussa ennen juhannusta.

Tehostettua ja kuntouttavaa asumispalvelua tarjoava yksikkö on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Asukaspaikkoja Hultinkadun yksikössä on yhteensä 30.

Asukkaat pääosin Hämeenlinnasta

Mehiläisen Etelä-Suomen aluejohtaja Pirjo Savolainen kertoo, että asiakkaiden ensisijainen hoivaan ja kuntoutukseen tulosyy on mielenterveyden sairaus, johon heillä on lääkitys sekä yksilöllisesti suunniteltu kuntouttava toiminta sekä viikko-ohjelma.

– Asukkaat tulevat kunnan lähettämänä ja tässä tapauksessa ovat pääasiassa Hämeenlinnasta. Rakennustöiden puolesta ollaan aikataulussa. Koronatilanne voi vaikuttaa asiaan, mutta tarkoitus on, että ensimmäiset asukkaat pääsivät muuttamaan kesäkuun ensimmäisellä ja toisella viikolla, Savolainen kertoo.

Mansikkapolun toinen kerrostalo tyhjenemässä

Hänen mukaansa osa asukkaista muuttaa toisesta Mehiläisen yksiköstä, Katuman Mansikkapolulla sijaitsevasta Ykköskoti Visamäestä.

– Muuttajat ovat olleet pitkään kuntouttavien palveluiden piirissä. Mansikkapolun yksikkö sijaitsee vanhassa kerrostalossa ja asunnot ovat olleet soluasuntoja. Nyt asukkaat saavat omat yksiöt ja omat kylpyhuoneet. Joissakin asunnoissa on myös oma minikeittiö.

Uutta Mansikkapolkuun verrattuna on myös, että Hultinkadulla on tehostettu palveluasumista, joten henkilökuntaa on paikalla myös öisin.

Pirjo Savolaisen mukaan toinen heidän käytössään Mansikkapolulla olevista kerrostaloista tyhjenee vähitellen. Syynä tähän on muun muassa asuntojen huono kunto.

– Kaikki asukkaat eivät mahdu Papinniityn kohteeseen, mutta meillehän on tulossa ensi vuoden puolella uusi kohde myös Visamäen Kampuskaarteeseen.

Ympärivuorokautinen valvonta tuo turvaa myös naapurustolle

Aluejohtaja Savolaisen mukaan mielenterveys- ja päihdeyksikön tulo pientaloalueelle voi huolestuttaa lähiasukkaita.

– Yleensä, kun olemme toisiimme tutustuneet, on pärjätty hyvin. Nämä ympärivuorokautisen valvonnan kohteet ovat olleet rauhallisia ja turvallisia, Savolainen luonnehtii.

Mehiläisellä on ollut tapana pitää ennen toiminnan aloittamista avoimien ovien päivää lähiasukkaille ja kunnan edustajille. Nyt tilaisuuden järjestäminen siirtyy kuitenkin koronavirustilanteen vuoksi myöhempään kesään.

– Ainakin pihakutsut varmaan pystytään kesän aikana järjestämään, hän arvioi.

Ykköskoti Tulimäen naapurissa sijaitsee Attendon palvelukoti Hultintupa, joka tarjoaa palveluasumista ja hoivaa ikääntyneille. Muutoin naapurusto koostuu pientaloista. HäSa

