Hauholla pidetään yllä harvinaista pappilakulttuuria - "Tämä ei sovi kaikille, vaan edellyttää tietynlaista asennetta viranhoitoon"

Hauhon pappila on harvinaisuus, sillä se toimii edelleen papin virka-asuntona. Hauhon seurakunnan kirkkoherra Tapani Vanhanen on asunut perheineen pappilassa vuodesta 2003.

Seurakunnat ovat aktiivisesti luopuneet pappiloistaan. Esimerkiksi Hämeenlinnan seurakuntayhtymällä on omistuksessaan Hauhon pappilan lisäksi vain Vanajan pappila, jota vuokrataan asuinkäyttöön.

Jokioisten pappilassa asuu seurakunnan kanttori perheineen ja lähin papin asuntona toimiva pappila löytyy Pälkäneeltä.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talouspäällikkö Ville Lehtonen pitää, ”vakanssistaan huolimatta”, Hauhon pappilaa hienona poikkeuksena.

– Niin kauan kun se ei ole taloudellisesti järjetöntä, on hienoa, että meillä on pappilan käytössä.

Hauhon pappilan toisessa päässä toimii kirkkoherranvirasto ja rakennuksen keskellä kokoontumistilana pappilan sali. Rakennuksen vuosittaiset kokonaiskustannukset ovat seurakuntayhtymälle noin 16 000 euroa.

1840-luvulla rakennettu pappila peruskorjattiin vuonna 2002.

Puolijulkinen virka-asunto

Vanhanen maksaa asumisestaan vuokraa ”kohtuullisen paljon.” Asumiskustannusten näkökulmasta asuminen pappilassa ei ole hänen mukaansa järkevää, mutta vaakakupissa painaa enemmän arvokas perinne, jota Vanhanen perheineen haluaa vaalia.

– Hienoahan se on asua pappilassa, mutta äärimmäisen harvinaista. Nykysukupolvi papistossakin arvostaa enemmän yksityisyyttä ja omaa asuntoa, Vanhanen kuvailee.

Vaikka pappila on Vanhasen perheen koti, on kyseessä kuitenkin virka-asunto puolijulkisessa ympäristössä, josta on aikanaan luovuttava.

Toisinaan jokunen kesäturisti saattaa vahingossa eksyä keittiön ikkunan alle, mutta he perääntyvät nopeasti, kun tajuavat, että pappilaa oikeasti asutaan.

Asunnosta luopumisen hetkeä kirkkoherra ei tunnusta ajattelevansa haikeasti, ainakaan vielä.

Kun työpaikka on seinän takana, on papin virkaa ja elämää on vaikea erottaa toisistaan. Vanhanen näkeekin pappeuden elämäntehtävänä, jossa on oltava mukana kokonaisvaltaisesti.

– Tämä ei sovi kaikille, vaan edellyttää tietynlaista asennetta viranhoitoon.

Kirkkoherra Tapani Vanhasen erityinen muisto Hauhon pappilasta

”Olemme jonkin verran pystyneet noudattamaan pappilan ikivanhaa perinnettä. Pappilassa on vihitty muutama aviopari ja kastettu muutama lapsi. He ovat olleet sekä seurakuntalaisia että omaan sukuun kuuluvia. Pappilan sali on toiminut toisin sanoen ympäristönä, jona pappilat aikoinaan vuosikymmeniä sitten toimivat. Tilaisuudet ovat intiimejä ja ihmiset kokevat ne ainutlaatuisina ja erikoisina. Harvemmin nykypäivänä sellaista tilaisuutta on, että pappilassa voi mennä vihille.”

Kerrostalosta Lopen pappilamiljööseen

Toinen lähiesimerkki pappila-asumisesta löytyy Lopelta, jossa pappila toimi kirkkoherra Tuomas Hynysen perheen asuntona vuosina 2007–2013. Tuolloin seurakunnan toiveena oli, että kirkkoherra asuu perheineen pappilassa.

– Muutimme Vantaalta kerrostalokolmiosta aivan upeaan pappilamiljööseen, Hynynen muistelee.

Idyllinen pappilaelämä törmäsi lopulta käytännöllisyyteen ja suuriin kustannuksiin. Pappila toimi ainoastaan perheen asuntona ja aiheutti kokonaisuudessaan vuosittain jopa 30 000 euron menoerän seurakunnalle.

Isot huoneet kävivät epäkäytännölliksi siinä vaiheessa, kun lapset haluisivat omat huoneet.

– Vuokra oli lähemmäs 1000 euroa kuussa. Sillä samalla summalla lyhentää mukavasti omakotilainaa.

Kirkkoherra Tuomas Hynysen erityinen muisto Lopen pappilasta

”Kun aloitin Lopella kirkkoherrana vuonna 2007 olin 29-vuotias. Vietimme 30-vuotissyntymäpäivät pappilassa ja lehdessä oli yleinen kutsu seurakuntalaisille. Yleensä pappilassa vietetään 50- tai 60-vuotissytymäpäiviä, mutta meillä pidettiin kirkkoherran 30-vuotissyntymäpäivät. Vieraita oli noin satakunta. Pidimme epäviralliset, mukavat juhlat seurakuntalaisten kesken. Söimme sipsejä ja pelasimme pöytäjääkiekkoa. Yleensä kirkkoherran syntymäpäivillä on virallisempaa ohjelmaa.”

Kirkkoherra muutti naapuriin

Vuonna 2012 seurakuntakin oli jo valmis pappilaan myymiseen. Hynynen muutti perheineen omakotitaloon Lopen kirkonkylälle. He ovat olleet ratkaisuun tyytyväisiä, mutta muistelevat edelleen lämmöllä pappilassa vietettyä aikaa.

– On seurakuntia, jossa pappilat ovat kirkkoherranvirastoina, juhlatilana ja työntekijöiden asuntoina. On hienoa, jos seurakunta löytää pappilalle käyttöä, Hynynen viittaa Hauhon ja Pälkäneen pappiloihin.

Hynysen mukaan silläkin on oman arvonsa, että kirkkoherra asuu seurakuntalaisten naapurissa, eikä ”ylhäisessä yksinäisyydessä” parin kilometrin päässä kirkonmäellä.

Vanhanen ei koe olevansa pappilassa asuessaan vaikeasti tavoitettavissa, vaan tuntee pikemminkin asuvansa seurakuntalaisten keskellä.

– En tosin tiedä, miten seurakuntalaiset asian kokevat. Voihan olla vielä arkuutta lähteä varta vasten pappilaan, mutta en ole mitään semmoista kokenut.