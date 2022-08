Parfyrmööri Max Perttula haluaa saa merituulen ja vastapestyjen lakanoiden tuoksun pullotettua

"O len ehkä maailman köyhin parfymööri, mutta henkisesti elämäni on rikasta, kun saan tehdä tätä. "

Parfymööri Max Perttula ottaa tuoksupullon käsiinsä ja suihkauttaa testilappuun hennon tuoksupilven keskellä elokuun paahdetta. Asiakkaita on kerääntynyt torikatoksen äärelle.

– Tässä tuoksuvat merituuli ja vastapestyt lakanat, Perttula sanoo.

Perttulan silmiin syttyy lähteenkirkas loiste, kun hän puhuu eri tuoksuvivahteista. Se, minkä nenä haistaa merituulena ja vastapestyinä lakanoina, on molekyylien tanssia, jonka itseoppinut parfymööri on koostanut laboratoriossaan Helsingin Viikissä tuoksumuistinsa perusteella. Yhteen hajuveteen on taltioitu häivähdys sammalmetsää ja pehmeitä saniaisia, jossain voi haistaa aamu-usvan tai nahkaa ja viskiä.

Perttula kertoo , että tuoksut jäävät hänelle nykyään helposti muistiin.

Uudessa maisemassa nenä alkaa purkaa tuoksuyhdistelmiä molekyyleiksi automaattisesti. Se on pitkän harjoittelun tulos. Uusi tuoksu voi kuitenkin syntyä parissakin päivässä, jos hetki on oikea.

Kutakin tuoksua pakataan muutaman sadan pullon erä kerrallaan. Eri tuoksuja on hänen työnantajansa, Max Joacim Cosmetics oy:n valikoimassa tällä hetkellä noin 30. Perttula kokeekin olevansa käsityöläinen.

– Olen ehkä maailman köyhin parfymööri, mutta henkisesti elämäni on rikasta, kun saan tehdä tätä.

Perttula etsii myyntimatkoillaan inspiraatiota uusiin tuoksuihin. Hän paljastaa, että suunnitteilla ovat Kuopio- ja Leppävirta-tuoksut. Niiden on tarkoitus valmistua ensi kesäksi.

– Kuopio-tuoksuun haluaisin saada veden tuntua. Kun veden alla liikkuu kalaparvi ja käy pieni tuulenvire, sitä kuvaisi hyvin lakritsimainen metallivivahde. En vielä ole päättänyt, mikä puu tai kasvi voisi parhaiten kuvata Kuopiota, mutta tuoksun pitäisi olla kristallinkirkas.

Perttula on suunnitellut oman tuoksun aiemmin esimerkiksi Porille ja Heinävedelle. Eau de Pori myytiin hetkessä loppuun. Lidlille suunnitellun Eau de Grill -tuoksun ensimmäinen erä oli 5 000 pullon suuruinen.

– Sitä piti sitten valmistaa lisää.

Perttula täyttää joulukuussa 50 vuotta.

Hän on juuri selvittänyt geeniperimäänsä ja yllättyi, että hän on sataprosenttisesti suomalainen ja että tuloksista paljastui karjalaisia juuria.

Yksi syy teettää geenitesti oli se, että Perttula ryhtyi miettimään, miksi kaihomielinen, slaavilainen musiikki ja iskelmämusiikin tekeminen vetivät häntä puoleensa.

– Tulevaisuudessa haluan tehdä enemmän musiikkia.

50 vuoden rajapyykin Perttula kokee uutena alkuna.

– Olen luopunut materialismista elämässäni ja arvostan ennen kaikkea hetkiä, joita saan elää. Esimerkiksi sellaisia hetkiä, kun istun saunan jälkeen jonkun mökillä.

Metsän vetovoima on suomalaisille sama, olivat sukujuuret sitten missä tahansa.

– Olen pienestä asti kulkenut luonnossa ja metsässä.

Perttula jakoi lapsuudenkodissaan huoneen veljensä kanssa. Veljen puoliskoa hallitsivat mopon osat, Maxin puolella oli laboratorio. Kotona oli tilaa erilaisuudelle ja haaveille.

– Tiesin jo lapsena, että haluan tehdä kosmetiikkaa. Parfyymeihin päätin keskittyä, kun olin parikymppisenä töissä Viitasaaren käsityökeskuksessa ja huomasin kansanperinteen ja käsityöläisyyden merkityksen. Silloin ymmärsin, että haluan rekonstruoida Suomen luontoa.

Silti suurin murroskohta Perttulan elämässä oli muutto Ruotsista Suomeen äidin synnyinsijoille.

Vuonna 1988 Viitasaaren kokoisessa kaupungissa riitti ihmettelemistä, kun kouluun tupsahti poika, joka sanoi vanhempiaan mammaksi ja papaksi. Oli hämmentävää, että ne tarkoittivat viitasaarelaislapsille isoäitiä ja isoisää.

– ”Moi” oli minulle uusi sana. Sanoin aina ”hei”, Perttula kertoo.

Vaikka kotona oli Ruotsissakin aina puhuttu suomea ja varsinkin isä piti kiinni suomalaisuudesta ja isänmaallisuudesta, tulokas sai paljon negatiivista huomiota.

– Kun muut pojat metsästivät tai urheilivat, minä keräsin tietoa yrteistä ja eri tuoksuista, luin kemiaa ja lääketieteellisiä julkaisuja.