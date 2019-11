Parkkipaikkoja voi rakentaa Hämeenlinnan taloihin vähemmän, jos asukkaat omaksuvat uuden tavan autoilla

Taloyhtiö voi jatkossa rakentaa vähemmän parkkipaikkoja, jos yhtiölle hankitaan auto asukkaiden yhteiskäyttöön. Asia on niin tuore, että sitä on sovellettu kaupungeissa vasta yksittäisiin kaavoihin tai sen sisältävät kaavat ovat vasta...

Taloyhtiö voi jatkossa rakentaa vähemmän parkkipaikkoja, jos yhtiölle hankitaan auto asukkaiden yhteiskäyttöön. Asia on niin tuore, että sitä on sovellettu kaupungeissa vasta yksittäisiin kaavoihin tai sen sisältävät kaavat ovat vasta valmistelussa. Vakiintunutta käytäntöä, saati valtakunnallista ohjeistusta, ei ole. Hämeenlinnassa yhteiskäyttöautojen vaikutus on mainittu ensimmäisen kerran pysäköintiohjelmassa, jonka valtuusto hyväksyi kolme vuotta sitten. Nyt valmisteilla olevissa…