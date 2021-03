Parkourin polulla jalat eivät pysy maassa – Pariisin lähiössä syntynyt liikuntalaji sai oman oppaansa, jossa voi edetä tasolta toiselle

Lajista on 2010-luvulla tullut Suomessa salonkikelpoinen. Parkour on yksi lasten toiveharrastuksista, josta on nyt laadittu Parkourpolku-niminen opetusmateriaali.