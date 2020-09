Parolan koululle rakennettiin pikkurahalla liikennepuisto – Emma Kuningas: "Minä ainakin olen oppinut ajamaan turvallisemmin"

Miten alakouluikäisille voitaisiin opettaa konkreettisella tavalla liikennesääntöjä ja -käyttäytymistä? Miten siirtää teoriassa opetettu käytännön oppimiseksi? Kuinka lisätä turvallisuutta oppilaiden koulutielle?

Näihin kysymyksiin Parolan koulussa löydettiin tänä syksynä vastauksia, kun luokanopettajat Markus Juppo, Kati Leppänen, Esa Myllymaa ja Tuula Jalava saivat Turvallinen koulutie -palaverissa hyvän idean.

He päättivät rakentaa koulun urheilukentälle liikennepuiston, jossa lapset voivat harjoitella liikennesääntöjä opettajan ohjeistamana.

Merkki, katse vasemmalle ja oikealle

Markus Juppo kertoo, että oppilaille opetetaan liikennesääntöjä luokassa erilaisten kuvien avulla. Oppilaiden kanssa käydään läpi, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, jos aikoo esimerkiksi kääntyä pyörällä risteyksessä vasemmalle.

– Pitää muistaa näyttää merkkiä, katsoa oikealla ja vasemmalle, mennä tien yli ja kääntyä, Juppo kertaa.

Ongelmana tässä on, että opetus on teoreettista ja liikenteessä tapahtuvat tilanteetoi usein on kuvattu ylhäältä käsin.

Jupon mukaan lasten on vaikea soveltaa paperilla tai videotykin kuvan avulla opeteltua asiaa käytäntöön.

Liikennepuisto valmistui syyskuun kolmannelle viikolle, jolloin koulussa oli menossa monialainen oppimiskokonaisuus liikenneteemalla.

Liikennepuiston lisäksi oppilaille kehitettiin tekniikkarata.

– Siellä on pyörän hallintaa, ympyräajoa, laudalla ajoa, pujottelua, pehmeällä alustalla ajoa, erilaiset jarrutukset eli hiekka- ja asvalttipohja, Markus Juppo luettelee.

Yli puoli kilometriä ja 30 liikennemerkkiä

Yli 5000 neliön liikennepuisto syntyi opettajien ja 5. ja 6. luokan oppilaiden yhteistyössä.

Aluksi opettajat hahmottelivat katuverkoston paperille. Puistosta löytyy muun muassa liikenneympyrä, suojateitä, yksisuuntainen tie ja pienenä jekkuna oikopolku, jossa pyörällä ajo on kielletty.

– Väyliä on yhteensä yli puoli kilometriä ja 30 liikennemerkkiä, Juppo summaa.

Oppilaat sahasivat liikennemerkkien taustalevyt ja liimasivat niihin netistä tulostetut liikennemerkkikuvat. Lopuksi taulut ruuvattiin puisiin jalkoihin.

– Tämä hanke on tosi kallis. Arvioisin, että se tuli maksamaan jopa 30 euroa, Juppo heittää ja kertoo, että hanke edellytti opettajilta muutaman talkootyötunnin.

” Se ei olekaan niin helppoa”

Oppilaat ottivat liikennepuiston riemulla vastaan. Meno urheilukentällä on ollut vauhdikasta, mutta hallittua.

Liikennesääntöjen rikkomisesta tulee ilmoitus opettajalta tai ajoratojen varrella valvovilta poliiseilta. Poliiseina toimivat pyörättömät oppilaat.

Jos rikkeitä tulee jatkuvana sarjana, Juppo kutsuu oppilaan luokseen ja kertaa sääntöjä ja muistuttaa, että kyseessä on liikennepuisto, ei leikkipuisto.

Jäähylle joutumisen voi aiheuttaa esimerkiksi pyörällä keuliminen, tahallinen törmäily, huolimaton ajotyyli tai selvä liikennerikkomus.

Jupon mukaan hänenkin 5A-luokkalaisistaan vain noin puolet osasi kääntyä ensimmäisellä ajotunnilla oikeaoppisesti vasemmalle.

Siitäkin huolimatta, että kääntymistä oli käyty luokan kanssa ”juurta jaksain läpi” ja suurin osa osoitti luokassa ymmärtävänsä asia.

– Kun mennään livetilanteeseen, se ei olekaan niin helppoa, opettaja muistuttaa.

Ideasta on tykätty paljon

Parolan alakoulun liikennepuisto on saanut eräässä luokanopettajille tarkoitetussa Facebook-ryhmässä suuren suosion. Julkaisu oli kerännyt perjantaihin mennessä jo yli 500 tykkäystä.

Sen kummemmin koulu ei Jupon mukaan ole aikeissa ideaa rummuttaa. Facebook-päivitys ja lehtijuttu riittävät mainokseksi.

5A-luokan oppilas Joose Vähäjylkkä kertoo, että liikennepuisto on auttanut häntä muun muassa tunnistamaan liikennemerkkejä. Hän katsoo asiaa niinkin kauaskantoisesti, että nyt saadusta opista on hänelle hyötyä mopokorttia hankkiessa.

Mikä hänen mielestään oli aluksi puiston hankalin paikka?

– Yksityinen tie, siitä ei saa kaikkiin paikkoihin kääntyä.

Vähäjylkkä myöntää, että joitain mokia on hänelle radalla tullut, mutta hän suhtautuu niihin rakentavasti: virheet opettavat.

Uudet liikennemerkit tutuksi

Noora Lehtonen, Helmi Heporauta, Ellen Piekkari, Marja Lempinen ja Emma Kuningas ovat kaikki yhtä mieltä siitä, että opettajien kehittämä liikennepuisto on kiva ja opettavainen idea. 5A -luokan tytöt ovat huomanneet puiston auttaneen ajamista Parolan keskustassa.

– Minä ainakin olen oppinut ajamaan turvallisemmin liikenteessä, Emma Kuningas arvioi.

– Ja nuo pienetkin oppii tässä paljon ajamaan liikenteessä, Lempinen lisää.

Hän tarkoittaa alempia luokkatasoja eli 2.–3. luokkalaisia. Liikennepuisto on tarkoitettu 2.–6. luokan oppilaille.

Tytöt mainitsevat puistosta löytyvästä uudesta väistämismerkistä.

– Se uusi merkki, joka antaa pyörälle sen etuajo-oikeuden, Heporauta sanoo.

Merkkiä he eivät muista vielä nähneensä Parolassa, mutta kun se eteen tulee, he tietävät, mitä merkki tarkoittaa. Autoilijan tulee väistää pyöräilijää, kun risteävä pyörätie ylittää ajoradan.

Seuraavalla kerralla astetta vaikeampi?

Liikennepuisto rakennettiin urheilukentälle vain viikon ajaksi, mutta oppilaiden mukaan sille pitäisi saada jatkoa.

– Voisi tehdä uuden tällaisen ensi syksyllekin. Erilaisemman, jossa on uusia, kivoja liikennemerkkejä. Se saisi olla astetta vaikeampi, Heporanta sanoo.

Markus Juppo ei lupaa oppilailleen vielä mitään varmaa, mutta sanoo laittavansa asian harkintaan. Samaan hengenvetoon hän jo ideoi, että seuraavalla kerralla kentälle voisi piirtää yhden selkeän paikan, jossa harjoiteltaisiin vain vasemmalle kääntymistä.

– Kun se on hallussa, pääsisi oppilas vasta varsinaiselle radalle, opettaja sanoo ja kertoo kuinka hän on seurannut muiden luokkien suoritusta koulun yläkerran ikkunasta.

Haiskahtaa siltä, että liikennepuisto saa vielä jatkoa. HäSa

