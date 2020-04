Parolassa 70-vuotiaan uudenvuodenaattona pahoinpidelleitä ei ole löydetty: "Arveluja voi olla, mutta se ei riitä"

Tutkinnanjohtaja: "Yleisövihjeitä ei ole tullut. Valvontakameroiden kuvia on tarkastettu, mutta niistäkään ei ole ollut apua."

Parolan keskustassa uudenvuodenaattona tapahtuneen 70-vuotiaan miehen pahoinpidelleiden henkilöllisyys ei ole selvinnyt. Tutkinnanjohtaja Marko Mäkinen kertoo, että poliisi on kuullut joitakin henkilöitä, mutta tapaus on yhä avoinna ja sitä tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä.

– Arveluja voi olla, mutta se ei riitä. Syytä epäillä -kynnys ei ole ylittynyt, Mäkinen sanoo.

Poliisi epäilee, että useampi henkilö pahoinpiteli koiraa ulkoiluttamassa olleen miehen Kinnalantiellä uudenvuodenaattona noin kello 20.30–21.30 välisenä aikana. Pahoinpitelyn uhri menetti ilmeisesti hetkeksi tajuntansa, mutta käveli toinnuttuaan omin voimin kotiinsa.

Poliisi sai tiedon tapahtuneesta vasta seuraavana päivänä, kun sairaalahoitoa vaatineita vammoja saanut mies hakeutui hoitoon.

Mäkinen sanoo, ettei poliisi ole saanut toistaiseksi yleisövihjeitäkään tekijöistä, vaikka niitä pyydettiin julkisuudessa tammikuun alussa.