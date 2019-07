Partiossa tärkeintä on porukka – Myös maailman toisella puolen

Kolme viikkoa pitäisi pärjätä 23 kilolla matkatavaroita. Lentokoneeseen ei nimittäin saa kuskata sitä painavampaa laukkua, kun hämeenlinnalaiset Veeti Järvenpää ja Verka Vähätiitto lentävät Yhdysvaltoihin.

Heinäkuun 22. päivä partiolaiset perustavat Länsi-Virginian kolmanneksi suurimman kaupungin. Kaupunki elää kuitenkin vain 12 päivää, kunnes maailmanjamboree on ohi ja partiolaiset palaavat kotiin.

Jamboreeseen lähtee 46 000 partiolaista, jotka edustavat 150:tä eri kansallisuutta.

– 14–17-vuotiailla on mahdollisuus päästä yhden kerran maailmanjamboreelle, Vähätiitto kertoo.

Ohjelmassa on Järvenpään mukaan kaikkea: esimerkiksi uimista, kiipeilyä, jousiammuntaa, maastopyöräilyä skeittaamista ja eri kulttuureihin tutustumista. Sekä Järvenpää että Vähätiitto odottavat leiriltä juuri näitä seikkailuja.

Viikkoa ennen leiriä he kiertävät oheismatkalla myös itärannikon kaupungeissa kuten New Yorkissa. Kaksikon lisäksi Hämeenlinnasta lähtee ainakin kymmenen leiriläistä.

Kansainvälinen meininki

Harrastuksena partio tarjoaa mahdollisuuksia kansainvälisyyteen. Aiemmin Järvenpää ja Vähätiitto ovat tavanneet esimerkiksi kanadalaisia Roihu 2016 -suurleirillä. Silloin leiri järjestettiin tutuissa hämäläismaisemissa Evolla.

Jo perinteiseen maailmanjamboreen tapaan suomalaiset tuovat myös Länsi-Virginiaan mukanaan saunan. Osa ottaa myös salmiakkia mukaan.

Hien ja makeisten lisäksi jaetaan myös tietoa. Pohjoismaiden yhteisellä pisteellä esitellään Suomea

Eri maiden partiotoiminnassa on paljon eroja. Muiden maiden harrastajilta voi oppia esimerkiksi uusia partioperinteitä.

– Suomessa on paljon laulu- ja huutoperinteitä. Kaikilla mailla on omia huutoja ja laulujaan. Esimerkiksi Kosmos-leiriltä muistan, kun saksalaiset esittivät alkujuhlassa laulun, jonka he laulavat aina, kun uusi ihminen aloittaa partion, Vähätiitto kertoo.

Järvenpää kertoo, että eri maista tulevia partiolaisia voi tunnistaa myös vaatetuksesta. Jamboreeta isännöitsevillä amerikkalaisilla on punaiset paidat. Suomessa on sekä sinisiä että ruskeita paitoja.

Kokemusta kaksikolle on ehtinyt kertyä jo vuosien ajan. Järvenpää oli seitsemänvuotias, kun hän liittyi partioon. Vähätiitto puolestaan ei ollut edes vuotta, kun hänen äitinsä Katleena Kortesuo otti vauvan mukaan ensimmäiselle partioleirilleen.

Huumori luo perinteitä

Partiossa tärkeintä on yhteisöllisyys. Tuntuu siltä, että harrastus on ennen kaikkea porukka. Yhteisön kanssa voidaan tehdä käytännössä mitä vain, oltiin sitten kaupungissa tai maastossa.

Huumori on tärkeä osa yhteisöllisyyden rakentamisessa. Kun aikaa vietetään yhdessä, syntyy erilaisia oman porukan vitsejä, joista saattaa myöhemmin tulla lippukunnan perinteitä.

Kaikki eivät luonnollisesti voi osallistua jokaiselle leirille, mutta silloin muu porukka pitää huolen siitä, että vitsit tulevat myös heidän tietoisuuteensa.

Porukat tekevät välillä myös yhteistyötä keskenään.

– Hämeenlinnassa on kahdeksan–yhdeksän lippukuntaa. Esimerkiksi partiotaitokilpailut järjestetään vuosittain yhteistyössä seudun eri lippukuntien kanssa. Hämeenlinna on todella aktiivinen partiokaupunki, Katleena Kortesuo kertoo.

Järvenpää ja Vähätiitto kuuluvat Jaarlin Pojat -lippukuntaan, joka tekee toisinaan yhteistyötä Nummen Eränkävijöiden kanssa. Muista kaupungin lippukunnista esimerkiksi Liekkitytöt ja Kaskenkaatajat tekevät paljon työtä yhdessä.

Jamboreella Jaarlin Pojat ovat osa suurempaa Aurum-lippukuntaa, johon kuuluu monia lippukuntia Kanta- ja Päijät-Hämeestä sekä muualta Etelä-Suomesta. HÄSA