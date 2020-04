Parvekejumppa vireyttää kehoa ja mieltä: "Tämähän on kuin aikanaan Kymppitonnissa" – Katso video

– Tämähän on kuin aikanaan Kymppitonnissa, kun porukka on siellä eri ruuduissa. Täältä voisi heittää visaisia kysymyksiä, Hämeenlinnan Liikuntahallien erityisliikunnanohjaaja Panu Tavisalo vitsailee.

Nyt ei olla kuitenkaan studiolavasteissa arvuuttelemassa sanoja, vaan Hämeenlinnan Vanhusten asuntosäätiön kerrostalon pihalla Aulangontiellä. Alkamassa on jumppa, johon ihmiset voivat osallistua astumalla kukin vain pari askelta omasta asunnostaan ulos parvekkeen puolelle.

Hiihtoa ja kiertoliikkeitä

Noin kymmenminuuttinen parvekejumppa sisältää vuoro- ja tasatyöntöhiihtoa mallaavia suorituksia kuin erilaisia kehoa avaavia kiertoliikkeitä.

Paikalla on kaikkiaan kuuden ohjaajan joukko, jotka jatkavat seuraavaksi kerrostalon kulman taakse vetämään vastaavan setin sen puolen parvekkeille.

Aivan pelkille parvekkeille tuokiota ei sentään tarvitse pitää, sillä sana jumpasta on kiirinyt talon sisällä hyvin. Osallistujia on ainakin noin joka toisella parvekkeella. Muutama ohikulkijakin innostuu liittymään mukaan pihassa. Talonmies Ari Kelakin heiluu jumppaliikkeet esimerkillisesti muiden mukana pihalla.

– Tämä on kyllä hyvä palvelu, kun meidänkin talon asukkaat ovat pääosin yli seitsemänkymppisiä, Kela sanoo.

Pois neljän seinän sisältä

Aulangontien kohde on kolmas kerrostalo Hämeenlinnassa, jonka asukkaille parvekejumppaa pidettiin. Ensimmäinen oli viime viikolla ja seuraava on vuorossa jo nyt loppuviikolla.

Idean isä on Liikettä lisää Hämeenlinnan seutuun -hanketyöntekijä, liikunnanohjaaja Jorma Vaara, joka oli vetovastuussa myös Aulangontiellä.

Taustasyy on koronaepidemia, joka pitää ihmiset nyt pääosin kotonaan neljän seinän sisällä.

– On tärkeää, että liikkuminen jatkuu tässäkin tilanteessa. Se on tärkeää keholle ja yhtä tärkeää myös mielelle. Tässä on tällaisia kehonhuoltotyylisiä liikkeitä, jota voi jatkaa sitten itsenäisesti kotonakin, Vaara selvittää.

– Myös yhteisöllisyys korostuu, kun ihmiset ovat pääosin omissa asunnoissaan. Tässä pääsee vähän näkemään muita edes parvekkeiden kautta.

Ilmassa on sopiva ripaus sekä huumoria että juhlavuutta, kun omalta parvekkeeltaan Pentti Huumonen töräyttää tuohitorvellaan jumppatuokion alkaneeksi. Yleisön toiveesta torvea kuullaan vielä päätteeksikin.

– Hyvä homma, että tällaista järjestetään, kun nyt ei tule muuten suuremmin liikuttua. Minulla on kissa, jonka kanssa käyn normaalisti tekemässä kierroksen tässä lähiympäristössä. Eihän se kovin kauas lähde, Sirkka Leppäkoski kertoo parvekkeeltaan käsin jumpan jälkeen.

– Tämä on helppoa näin, kun nyt ei pääse tuonne kerhohuoneeseenkaan. Kyllähän tämä sujuu, mutta aivan kaikkia liikkeitä en voi tehdä, Tuula Kuula tuumii.

– Toivottavasti vaan ensi kerralla olisi vähän parempi ilma. Nyt on aika koleaa, hän toivoo.

Ohjaajat omalle pihalle?

Kun jumppatuokio on ohi, ensimmäiset kommentit ohjaajille parvekkeilta kyselevät jo, milloin tätä on tarjolla seuraavan kerran. Asia on täysin sovittavissa.

Omaan taloonsa parvekejumppaa toivovat voivat olla yhteydessä Jorma Vaaraan Hämeenlinnan kaupungille tai Panu Tavisaloon Hämeenlinnan Liikuntahallit oy:hyn.

– Meihin voi ottaa yhteyttä ja pyytää paikalle. Tulemme kyllä sovittuun aikaan, säällä kuin säällä, Tavisalo lupaa. HäSa

