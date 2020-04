Kanta-Hämeessäkin haettu apua vanhentuneista suojaimista – Koronakriisin aiheuttama tarvikepula jatkuu

Koronavirusepidemian aiheuttama pula sairaanhoidon suojatarvikkeista on johtanut siihen, että myös Kanta-Hämeessä on jouduttu jonkin verran hankkimaan vanhentuneita suojaimia.

Viimeisen käyttöpäivän ohittaminen ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että tavara olisi käyttökelvotonta. Aiemmin huhtikuussa VTT totesi, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin jo vuosien 2009–11 sikainfluenssaepidemiaan hankkimat hengityssuojaimet olivat käyttökelpoisia.

Mokia ry:n vetäjä: Päivämäärillä kaupallinen intressi

Hauholla toimiva kristillinen hyväntekeväisyysyhdistys Hämeen Mokia on välittänyt Aikomus-yhtiönsä kautta päivämäärältään vanhentuneita suojaimia Kanta-Hämeen keskussairaalalle, Hämeenlinnan kaupungin terveyspalveluihin ja Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle.

Mokia on vuosien varrella saanut sairaaloista kaikenlaisia hoitotarvikkeita, joita se on varastoinut ja vienyt edelleen lahjoituksina kehitysmaihin.

– Suomessa on hullu järjestelmä. Kun valtiolle ja kunnallisille laitoksille myydään tavaraa, on laitettava ”hintalappukoneella” päälle päivämäärä, jotta kauppa käy, sanoo Mokian toiminnanjohtaja Jouni Heinonen.

– Isoihin pahvipakkauksiin, joissa on pakkausten sisällä pakkauksia, lyödään päivämäärä leimalla. Meillä on myös yksityisen puolen sairaaloiden samaa tavaraa, eikä niissä ole päivämääriä. Tässä on selvä kaupallinen intressi.

Heinonen sanoo Mokian käsitelleen vuosien mittaan satojatuhansia maskeja. Suojaimet ovat hänen mukaansa käyttökelpoisia, vaikka päivämäärä olisikin umpeutunut.

– VTT tutki tarvikkeita, jotka ”vanhentuivat” vuonna 2014. Ihan samaa tavaraa on ollut meillä. Totta kai on jokin takaraja, ettei kymmeniä vuosia vanhoja voi käyttää. Ne on säilytettävä oikein, kuivassa ja pimeässä. Meillä on ollut myös suojakaasuun pakattuja maskeja, eivätkä ne ole mihinkään vuotaneet.

Vanhentuneita maskeja 50 senttiä per kappale

Myös Hämeenlinnan kaupungin terveyspalveluiden suojavälineiden varasto on huvennut, koska Huoltovarmuuskeskuksen toimitukset kattavat tarpeesta vain erittäin pienen osan ja kilpailu suojaimista on kova.

Kuntien ja kuntayhtymien omistama Kanta Logistiikka ei pysty tällä hetkellä toimittamaan tarvittavia määriä.

Vanajaveden sairaalalle on tilattu Mokian Aikomus Oy:ltä yli 10 000 FFP2-suojamaskia. Hinta, 50 senttiä, on erittäin edullinen markkinahintoihin nähden.

Maskien toimivuus on taattu päiväyksellä vuoteen 2014 saakka. Ylilääkäri Vesa Koivisto kertoo, että maskien käyttökelpoisuus selvitetään.

– Olemme lähettäneet otoksen tutkittavaksi VTT:lle. Jos ne täyttävät FFP2- maskin kriteerit, saamme tästä erästä huomattavan avun varantoomme. Jos FFP2- luokan vaatimukset eivät täyty, toivomme, että edes kirurgisen suusuojuksen kriteerit täyttyisivät. Siinäkin tapauksessa hyöty olisi erittäin merkittävä.

Keskussairaala testaa ja arvioi

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille Aikomus on lahjoittanut muutamia satoja FFP2- ja FFP3-suojaustason maskeja.

Johtajaylilääkäri Sally Järvelä kertoi viime torstain viikoittaisessa koronainfossa, että keskussairaalassa käytetään ”aina pakasta vedettyä tavaraa” niillä alueilla, joilla hoidetaan koronapotilaita.

– Esimerkiksi siivouksessa hallintorakennuksessa voi käyttää myös tavaraa, joka ei ole kaikilta osin samaa kuin sairaalan puolella, Järvelä sanoi.

Ne suojatarvikkeet, jotka eivät ole aikaisemmilta sopimuskumppaneilta, testataan. Keskussairaalan hygieniayksikkö arvioi, missä mitäkin tavaraerää käytetään.

Parin päivän takaisen tilanteen mukaan sairaanhoitopiirin tarvitsemat suojaimet on turvattu 1–2 viikoksi. Johtaja Seppo Rannan tämänviikkoisen selvityksen mukaan iso osa tilatuista tuotteista on vielä tulossa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Taysin logistiikkayhtiön osakkaaksi

Huoltovarmuuskeskuksen kautta tulleet suojavarusteet jakelee Kanta-Hämeessä kunnallisessa omistuksessa oleva Kanta Logistiikka Oy.

Hankinnoissaan yhtiö käyttää Sarastia Oy:n ja Tampereen yliopistosairaalan erityisvastuualueen Tuomi Logistiikka Oy:n kilpailuttamia sopimustoimittajia.

Kanta Logistiikan toimitusjohtaja Jukka Rantanen vastasi eilen perjantaina sähköpostilla Hämeen Sanomien tekemään tietopyyntöön hankinnoista. Hän ei antanut yhtiön hankinnoista tietoja, ja vetosi siihen, että osakeyhtiö ei ole julkisuuslaissa tarkoitettu julkista tehtävää hoitava ja julkista valtaa käyttävä viranomainen.

– Yhtiö ei itse tee päätöksiä julkisista hankinnoista vaan hyödyntää muiden tekemiä hankintasopimuksia tilauksissaan, Rantanen kirjoitti.

Enemmistö toimittajien kanssa käytetyistä sopimuksista on Rantasen mukaan tehty Tuomi Logistiikan kautta.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallitus päätti viime tiistaina hankkia Tuomi Logistiikan osakkeen ja jatkaa sen kanssa neuvotteluja hankintayhteistyön lisäämisestä ja omistusosuuden mahdollisesta kasvattamisesta.

Sairaanhoitopiiri on jo vuosia ollut mukana erityisvastuualueen hankintarenkaassa. HäSa

Juttu jatkuu kuvan jälkeen: