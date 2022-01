Passi on tänä vuonna kahdeksan euroa halvempi - Passista perittiin aiemmin sen todellisia kustannuksia korkeampaa hintaa

Poliisin perimiin lupamaksuihin tulee muutoksia lauantaista 1. tammikuuta alkaen. Muutosten myötä passin hinta laskee 58 eurosta 50 euroon. Sähköisesti haetun passin hinta on puolestaan jatkossa 44 euroa. Muiden lupien hinnat pääosin nousevat. Sisäministeriön mukaan muutosten taustalla on lain vaatimus, että luvista perittävien maksujen täytyy vastata lupien myöntämisestä aiheutuvia kustannuksia. Tähän asti poliisille on kertynyt matkustusasiakirjoista...

