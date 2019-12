Passin hinta laskee vuodenvaihteessa. Samoin laskee henkilökortin hinta.

Sähköisesti haetun passin hinta on vuoden alusta 45 euroa, neljä euroa vähemmän kuin tähän asti. Poliisiasemalta haetun passin hinta puolestaan on vastedes 51 euroa, missä on kahden euron alennus.

Henkilökortti maksaa sähköisesti haettuna 48 euroa, kun se aiemmin maksoi 54 euroa. Poliisilaitoksella asioitaessa henkilökortin hinta on 54 euroa, jolloin kortin hinta laskee neljä euroa.