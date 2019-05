Patria Landin uusi johtaja kaipaa yhteistyötä ja hyväksyntää viennille

Patria Landin uusi liiketoimintajohtaja Teemu Raitis sanoo, että kilpailutilanne on muuttunut.

Patria Landin uuden liiketoimintajohtajan Teemu Raittiin mielestä Landin liiketoiminta tarvitsee muutosta. Se tarvitsee kuitenkin myös julkista tukea hankkeilleen.

– Tarvitsemme kansallista tukea, koska kilpailijamme saavat sitä vahvasti. Emme tarvitse rahaa vaan yhteistyötä ja hyväksynnän vientiponnisteluille.

Patria Land on kehittänyt ja valmistanut menestystuotteita. Viime vuodet eivät ole kuitenkaan olleet menestyksellisiä. Hämeenlinnan tehtaan tilanne kalpenee menestysvuosien varjossa.

– Emme ole suuren aallon harjalla, mutta tiedämme, mitä se voi olla, Raitis sanoo.

Suuret vievät

Patrian AMV on ollut menestystuote, sillä sitä on myyty toista tuhatta kappaletta ulkomaille. Viime vuosina Patria on kuitenkin hävinnyt merkittäviä tarjouskilpailuja. Tilaukset ovat nyt vähissä.

– Patria sai etua siitä, että se toi ensimmäisenä AMV:n kaltaisen 8×8 -panssariajoneuvon markkinoille. Tilanne on kuitenkin muuttunut, Raitis sanoo.

Patrialla on suuria kilpailijoita suurista maista, jotka myyvät asiakkaille jotakin enemmän kuin vain 8×8 -panssariajoneuvoja. Raitis sanoo, että tuotteen on oltava hyvä, jotta sitä pääsee edes tarjoamaan.

– Muut asiat ratkaisevat sen, että tuotteesta tehdään tilaus. Meidän on terävöitettävä tiettyjä asioita.

Raitis vertaa Patrian tuotteiden myyntiä Suomen hävittäjähankintaan HX-hankkeeseen. Kaikki viisi tarjolla olevaa konetyyppiä ovat koneina kelvollisia ja tietyiltä ominaisuuksiltaan hyviä. Kyse on kokonaisuudesta.

Raittiin mukaan kilpailu Australian jättitilauksesta antoi yhtiölle opin, ettei tuotteen kehittämistä pidä milloinkaan jättää kesken. Puolustustarvikkeiden tilauksissa on kuitenkin kyse paljon laajemmasta asiasta kuin yhdestä tuotteesta.

– Myymme suorituskykyä tuotteen elinkaaren yli.

Asiakkaan luotettava

Suomen puolustusvoimat on julkisten tietojen mukaan ostanut Patrialta noin 80 AMV-ajoneuvoa. Ne eivät ole laajassa käytössä.

– Asiakkaat ostavat kokonaisia järjestelmiä. Meidän on myös myytävä heille kokonaisia järjestelmiä.

Raittiin mielestä Patria ei voi menestyä vain yhdellä tuotteella. Se tarvitsee myös tiiviimpää kansainvälistä yhteistyötä.

– Puolustusvälinehankinnat ovat myös politiikkaa. Emme voi jäädä siinä tuleen makaamaan.

Raitis muistuttaa, että kansainvälisessä ja poliittisessa yhteistyössä Patria tarvitsee juuri valtiovallan tukea. Asiakkaan on myös luotettava Patriaan ja Suomeen.

– Tarvitsemme kansallista yhteisymmärrystä, jotta Patria pärjää. Jotta se pärjäisi, sen on pärjättävä kansainvälisillä markkinoilla.

Nemolle käyttöä

Kansainvälinen tilanne on Raittiin mielestä muuttunut Patrian vientituotteille otollisemmaksi. Useissa länsimaissa ajateltiin vielä joitakin vuosia sitten, että maan puolustusvoimia tarvitaan vain rauhanturvatehtäviin.

– Nemolle on löytymässä selvä käyttötarkoitus.

Amos ja Nemo ovat Patrian kehittämiä kranaatinheitinjärjestelmiä, mutta niistä on tehty vähän kauppoja. Länsimaat eivät ole katsoneet tarvitsevansa voimakasta epäsuoraa tulta.

Raitis uskoo, että uudelle Patria 6×6 -kuljetuspanssariajoneuvolle (APC) on kysyntää. Patria 6×6 on paljon kehittyneempi kuin vanha Pasi.

– Patrian menestymisen edellytykset ovat yhtä hyvät kuin ennenkin, Raitis vakuuttaa.

Patria Landin on hänen mielestään panostettava entistä enemmän huoltoliiketoimintaansa. Huolto tukee myös muuta liiketoimintaa ja on myös asiakkaille tärkeä asia.

– Mitä enemmän meillä on huoltoliiketoimintaa, sitä enemmän on kassavirtaa. Pystymme huoltoliiketoiminnalla turvaamaan tuloksenteon muuten hiljaisina hetkinä. HÄSA