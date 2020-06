Patria odottaa Pasin seuraajasta tilauksia jo tänä vuonna – Hämeenlinnan tehtaalle töitä

Patria Landin uusi johtaja Jussi Järvinen, 41, odottaa uudesta Patria 6 x 6 -ajoneuvosta samanlaista menestystuotetta kuin Pasi.

– Toivomme uudesta panssariajoneuvosta tilauksia jo tänä vuonna. Latvian puolustusministeriö on tiedottanut, että sen tavoitteena on saada ajoneuvot käyttöön ensi vuonna, Järvinen kertoo.

Kolmen maan hanke

Suomi, Viro ja Latvia ovat liittyneet yhteiseen panssariajoneuvon tuotekehityshankkeeseen, jonka alustaksi on valittu Patria 6 x 6. Hankkeeseen liittyneissä maissa kehitetään omaa valmistusta, jolla taataan ajoneuvojen huoltovarmuus kaikkialla myös kriisioloissa.

– Yhteistyö Baltian maiden kanssa on luontevaa. Yhteistyötä helpottaa, että etäisyydet ovat lyhyet, sanoo Järvinen.

Järvinen on vakuuttunut, että tuotekehitys- ja teollinen yhteistyö johtavat siihen, että kaikki kolme maata hankkivat Patria 6×6 -ajoneuvoja.

– Kolmelle maalle syntyy yhteinen valmistusketju. Saamme tuotekehitykseen suuruuden ekonomian hyödyt.

Tuote oikeaan aikaan

Patria 6 x 6 on panssaroitu miehistönkuljetusajoneuvo, kun taas AMV 8 x 8:sta saa myös vahvasti aseistetun taisteluajoneuvon. Patria 6 x 6 on AMV:tä kevyempi.

– Kun tarvitaan järeästi varusteltu ajoneuvo korkealla suojaustasolla, kannattaa valita AMV. Ajoneuvot on suunniteltu erilaiseen käyttöön ja erilaisille joukoille.

Patrian Hämeenlinnan tehtaalla parhaillaan nykyaikaistetaan Suomen armeijan vanhoja Paseja.

– Uudelle ajoneuvolle on nyt konkreettinen asiakastarve. Yleensä puolustusteollisuuden uusille tuotteille saadaan ensimmäinen tilaus kotimaasta.

Panssari-Sisuista eli Paseista tuli yllättäen menestystuote. Suomen puolustusvoimat hankki satoja ja taas satoja Pasi 1980- ja 1990-luvulla. Ajoneuvoja on myyty paljon muihin Pohjoismaihin ja Alankomaille.

– Suomi on nyt selvästi osoittanut tarvitsevansa uutta ajoneuvoa. Minulla on käsitys, että me olemme oikeaan aikaan liikkeellä.

Patria 6 x 6:ssa on samankaltainen alusta kuin AMV:ssä. Tekniikaltaan, suojaukseltaan ja teholtaan se on eri aikakauden ajoneuvo kuin Pasi.

– Patria 6 x 6:ssa yhdistyvät hyvä suorityskyky ja kustannustehokkuus. Uskon, että ajoneuvot menevät hyvin kaupaksi myös ulkomaille.

Töitä Hämeenlinnaan

Uusi tuote ja tilaukset virkistäisivät Hämeenlinnan tehdasta, jossa ei ole viime vuosina nähty sarjatuotantoa. Järvinen muistuttaa, että tilaukset tuovat työtä myös ajoneuvojen suunnittelulle.

– Uudesta ajoneuvosta tehdään Pasien tapaan paljon erilaisia versioita. Niiden suunnittelu työllistää.

– Se, että on liiketoimintaa, antaa tietenkin mahdollisuuden myös tulevaan tuotekehitykseen.

Patria ei ole vuosiin saanut suuria tilauksia AMV:stä. Yhtiö on jäänyt useissa erittäin suurissa kilpailutuksissa kakkoseksi. Eräät maat ovat ostaneet ilman kilpailutusta vastaavia ajoneuvoja Patria kilpailijoilta.

– Suurin syy, miksi olemme jääneet usein kakkoseksi, löytyy tilaajan poliittisesta päätöksenteosta, Järvinen arvioi.

AMV yhä paras

AMV oli menestystuote, jota on valmistettu jo noin 1 600 kappaletta. Järvinen myöntää, että kilpailijat ovat saaneet kiinni AMV:n teknistä etumatkaa, joka sillä oli kymmenen vuotta sitten.

– Totta kai kilpailu on kovaa. Voimme kuitenkin edelleen sanoa, että meillä on maailman paras ajoneuvo. Olemme tehneet jatkuvaa tuotekehitystä.

Järvinen ei pidä kilpailijoiden tuotteiden kehittymistä kuitenkaan yhtä suurena syynä Patrian tappioihin kuin muita asioita.

– Patria on tietyissä tapauksissa ollut liian varovainen lähtemään liikkeelle.

Järvisen mukaan nyt on myös AMV:lle avautumassa kauppoja. Bulgarian kilpailutuksessa se on selvinnyt neljän joukkoon.

– Toimitamme parhaillaan Japaniin kahta testiajoneuvoa. Slovakian kanssa on puolustusministeriöiden yhteishanke. Parlamenttivaalit seisauttivat hankkeen, mutta uusi hallitus selvittää hankkeen jatkamista.

USA iso juttu

Järvinen iloitsee ajoneuvojen lisäksi myös Patria Landin Nemo-kranaatinheitinjärjestelmän menestyksessä. Patria solmi juuri Yhdysvaltain armeijan kanssa siitä yhteistyösopimuksen.

– Jo tutkimus- ja tuotekehityssopimus Yhdysvaltain armeijan kanssa on iso juttu.

Järvinen uskoo, että sopimus johtaa myös liiketoimintaan. Kenelläkään muulla ei ole tarjota vastaava tuotetta eikä vastaavaa kehitetä parissa vuodessa.

– Nemo-järjestelmä sopii sekä AMV- että Patria 6 x 6 -ajoneuvoihin. HÄSA