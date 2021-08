Patria sai suuret tilaukset Hämeenlinnassa valmistettavasta 6x6-panssariajoneuvosta – Latvian sopimuksessa yli 200 ajoneuvoa

Patria on saanut Latvialta toimitussopimuksen yli 200 Patria 6×6 panssariajoneuvosta. Suomi on samalla allekirjoittanut aiesopimuksen Suomen tulevasta sarjatoimituksesta. Suomella ja Latvialla on yhteinen hanke yhteisestä panssaroidusta miehistönkuljetusajoneuvosta. Ajoneuvoratkaisuksi on valittu Patrian uusi Patria 6×6 -ajoneuvo. Suomi ja Latvia allekirjoittivat nyt puitesopimuksen 6×6 -ajoneuvon tuotantovaiheen hallinnasta. Patria toimittaa ajoneuvot Latvialle vuosina 2021–29. Yhtiö ei tiedottanut, kuinka…