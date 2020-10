Patrian AMV pääsi Bulgarian loppukilpailuun – Kilpailijana enää General Dynamicsin ajoneuvot

Patrian AMV XP on päässyt finaaliin kilpailussa Bulgarian uusien taistelu- ja miehistönkuljetusajoneuvojen tilauksesta.

Tarjouskilpailun toisessa vaiheessa tilauksesta kilpailee Patrian kanssa yhdysvaltalaisen General Dynamicsin sveitsiläinen tytäryhtiö Mowag. General Dynamics tarjoaa Bulgarialle Piranha V ja Pandur II -ajoneuvoja.

Bulgaria on hankkimassa puolustusvoimilleen 150 panssariajoneuvoa, joista 90 on taisteluajoneuvoja ja loput erilaisia muita panssariajoneuvoja. Taisteluajoneuvoihin on tulossa muun muassa 30 millimetrin konetykit. Uutistoimisto Reuters kertoi jo viime vuoden lopulla, että Patrian tarjoamien ajoneuvojen hinta on hieman vajaa 700 miljoonaa euroa.

Boxer putosi nyt

Tarjouskilpailuun osallistui alun perin useita ajoneuvojen valmistajia, joista Bulgaria valitsi nyt vain kaksi toiseen vaiheeseen. Saksasta tarjottiin ajoneuvoksi Boxeria, joka on viime vuosina vienyt useita suuria tilauksia Patrian AMV:ltä. Bulgarian puolustusministeri kertoi vuosi sitten Reutersille, että Ranskasta tarjottiin suoria hallituksien välisiä neuvotteluja.

– Tämä on hyvä uutinen, sillä se kertoo Patrian ajoneuvojen ja osaamisemme korkeasta tasosta sekä asiakkaiden luottamuksesta niihin, sanoo Patrian Land-liiketoiminnasta vastaava johtaja Jussi Järvinen yhtiön tiedotteessa.

Järvinen kertoo, että Patria on valmis teknologien siirtoon ja ajoneuvojen valmistukseen Bulgariassa, mikäli se valitsee AMV XP:een. Sotilasajoneuvojen tilauksissa on tavanomaista, että valtaosa ajoneuvoista kootaan ostajamaassa. Patria on usein tehnyt ajoneuvoista Hämeenlinnan tehtaalla esisarjan ennen kokoonpanon siirtämistä.