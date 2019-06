Patria valitsi hallituksensa puheenjohtajan uudeksi toimitusjohtajakseen

Uuden toimitusjohtajan mielestä yhtiön viennille on selkeät pelisäännöt.

Patrian uuden toimitusjohtajan Esa Rautalingon mielestä yhtiöllä on selkeät säännöt puolustustarvikkeiden viennille.

– Käymme vuoropuhelua (poliittisten päättäjien kanssa), jottei synny väärinkäsityksiä. Viime kädessähän päätös on tietenkin poliittinen. Kohdemaan tilanne saattaa tietenkin muuttua.

Yhtiön viennistä on käyty viime aikoina poliittista keskustelua. Yhtiö on myynyt AMV-panssariajoneuvoja muun muassa Arabiemiraatteihin, jonka on väitetty osallistuneen niillä Jemenin sotaan. Rautalinko kertoo, että Patria ei saa tällä hetkellä uuden kaluston vientilupia Arabiemiraatteihin.

– Sopimukset saattavat olla useiden kymmenien vuosien mittaisia. Kansainvälinen käytäntö on, että aikaisemmin tehtyjä sopimuksia noudatetaan.

Kymmenien vuosien sopimukset tarkoittavat, että myyjä on sitoutunut esimerkiksi huoltamaan kaluston ja toimittamana varaosia.

– Olemme tähän asti voineet kunnioittaa sopimuksia, Rautalinko sanoo.

Autojen varaosia ja varusteita valmistavan Örum-konsernin nykyinen toimitusjohtaja Rautalinko siirtyy Patrian johtoon heinäkuussa. Patrian asiat ovat Rautalingolle tuttuja, sillä hän on toiminut tähän asti yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

Patrian entinen toimitusjohtaja Olli Isotalo sai potkut. Yhtiön tulos on romahtanut, jos sitä verrataan menneisiin vuosiin. Erityisen kehnosti Patria on saanut kauppoja panssariajoneuvoista, joita valmistetaan Hämeenlinnassa.

Patria ilmoitti Isotalon irtisanomisen syyksi, että yhtiö hakee uuden strategiansa mukaisesti kasvua kansainvälisestä palveluliiketoiminnasta.

Rautalinko selittää palveluliiketoiminnan huolloksi ja elinkaaripäivityksiksi.