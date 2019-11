Patrian liiketoimintajohtaja: Yhtiön tappioilla ja yt-neuvotteluilla ei suoraa yhteyttä

Patria Landin liiketoimintajohtajan Teemu Raittiin mukaan konsernin heikko tulos ei ole suoraan pakottanut Patria Landia yt-neuvotteluihin.

– Meillä on sopimuksia, joiden toimitukset ovat kesken. On sopimuksia, joiden syntyminen on lähellä. Meillä ei ole kuitenkaan tilauskirjaa, jollaista me toivoisimme, sanoo Raitis.

Patria Land ilmoitti lokakuun lopulla aloittavansa yt-neuvottelut koko henkilöstön kanssa toiminnan sopeuttamisesta. Liiketoiminta työllistää 270 henkilöä, joista valtaosa tekee töitä Hämeenlinnassa.

Patria-konserni kertoi tappiollisesta tuloksestaan päivän sen jälkeen, kun Land kertoi yt-neuvotteluista. Konsernin tammi–syyskuun tulos oli 2 miljoonaa euroa tappiolla.

Patrian tulos oli vielä 2000-luvulla kohtuullisen hyvä. Yksin Land Solutions tuotti liikevoittoa 17,9 miljoonaa euroa alkuvuonna 2008.

– Konserni ei ole ilmoittanut meille, että kustannuksia on säästettävä yt-neuvotteluilla. Meidän on pohdittava tapoja, jolla voimme sopeutua omaan tilanteeseemme.

Landin tiedotteen mukaan yt-neuvotteluissa pyritään löytämään vaihtoehtoja irtisanomisille uusilla toimintamalleilla, järjestelemällä työtehtäviä ja lomauttamalla. Raittiin mukaan yhtiössä ei ole esimerkiksi suunniteltu mallia, jolla liiketoiminnasta karsittaisiin jotakin pois.

– Keinoja ei ole suljettu poiskaan.

Patria Land ei ole saanut pitkään aikaan suuria koti- tai ulkomaisia tilauksia, joilla se olisi työllistänyt suunnittelunsa ja valmistuksensa.

– Meillä on muutama projekti, joiden olisi pitänyt edetä kauppaan. Ne eivät ole edenneet. Kyse on vientihankkeista.

Kotimaasta Patria Land sai juuri tilauksen vanhojen Pasien päivityksen viimeisestä jaksosta. Hanke antaa kuitenkin työtä vain noin 170 henkilötyövuotta, josta puolet tulee Kanta-Hämeeseen. Päivitys ei vastaa uusien ajoneuvojen valmistusta.

– Pasi-tilaus on meille tärkeä, mutta se ei ole yksin riittävä. Se ei korvaa vientihankkeita.

Yt-neuvottelukutsussa työnantajan on annettava arvio mahdollisten irtisanomisten lukumäärästä. Patria ei ole julkistanut, mikä on sen arvio henkilöstövähennyksestä.

– Mielestämme tällaisella arviolla olisi julkisuudessa vain spekulatiivinen arvo. Käydään neuvottelut ja katsotaan sitten, Raitis sanoo.

Patria ei ole saanut vuosiin suuria tilauksia AMV-panssariajoneuvolleen. Viime vuonna se hävisi Australian miljarditilauksen saksalaisen Rheinmetallin Boxerille. Boxeria on tilattu Eurooppaan myös ilman tarjouskilpailua.

Japani valitsi viime vuonna AMV XP:n ja kaksi muuta ajoneuvoa vuoden testeihin. Japani ei ole kertonut, kuinka suurta tilausta se on tekemässä. HÄSA