Paula Rouhila säteilee iltamatähtenä

Vuoden Tähtiartistiksi 2019 valittu hämeenlinnalainen Paula Rouhila esiintyy lauantaina 20. heinäkuuta kotiseutuiltamissa Pälkäneellä.

Tähtiartisti esiintyy ohjelmassa sekä nousee estradille myös tanssittamaan iltamayleisöä Aprikoosi-orkesterin solistina.

Kotiseutuyhdistys Pälkäne-Seuran iltamat Vilpolan tanssilavalla sykkivät romantiikkaa tänä vuonna.

Paula Syväsalmen kirjoittamassa ja ohjaamassa esityksessä pohditaan laulujen sanoin Mistä rakkaus alkaa, kun kuljetaan Vasten auringon siltaa. Ehkä Hento kuiskaus paljastaa, kuka on Tuuliviiri ja kuka onkaan Kaunis nainen. Ainakin selvää on se, että Jykevää on rakkaus, Kun mies löytää naisen. Jos Nyt meni hermot, älä hermostu, sillä Tuollainen tyttö ja poikakin viihdytte iltamissa.

Buffetti aukeaa Vilpolan mäellä jo kello 17 gramofonimusiikin tahdissa.

Pälkäne-Seura avaa kello 16 myös oven Tuulimyllymuseoon, jossa entisaikojen viljankäsittelyyn ja kalastukseen voi tutustua maksutta kahden tunnin ajan.

Iltamien tuotto käytetään Pälkäneen kotiseutumuseon peruskorjaustöiden kustannuksiin.