Pekka Sauri ja Heikki Kapanen Hämeenlinnan elinkeinoyhtiöön

Hämeenlinna nimitti kaksi asiantuntijajäsentä Linnan Kehityksen ja Linnan Kiinteistökehityksen hallituksiin.

Kaupunginhallitus valitsi elinkeinoyhtiö Linnan Kehityksen hallitukseen Heikki Kapasen ja Pekka Saurin , jotka molemmat ovat entisiä hämeenlinnalaisia.

Linnan Kiinteistökehityksen hallitukseen nimettiin Jarno Tuimala ja Reetta-Maria Tolonen-Salo . Linnan Kiinteistökehityksen hallitus on jatkossa myös Hämeenlinnan Pysäköinnin hallitus.

Poliittisilla luottamushenkilöillä ei ole hallituksissa enää enemmistöä. Linnan Kehityksen hallituksen puheenjohtajaksi valitaan kaupunginjohtaja Timo Kenakkala . Linnan Kiinteistökehityksen ja Hämeenlinnan Pysäköinnin hallituksissa puhetta johtaa Linnan Kehityksen toimitusjohtaja Kari Saarinen .

Kaupunginhallituksen esittelyn mukaan elinkeinoyhtiölle haluttiin “toimitusjohtajaa haastava strateginen hallitus, joka ohjaa aktiivisesti yhtiötä haluttuun suuntaan”.

Linnan Kiinteistökehityksen hallitus kuvastaa sitä, että siitä on muodostettu elinkeinoyhtiön kanssa “toiminnallinen konserni”. Yhtiöt eivät ole omistuksellisesti konserni, sillä kaupunki omistaa molemmat yhtiöt. Kiinteistösijoitusyhtiöllä ei ole kuitenkaan omaa henkilöstöä vaan se ostaa palvelut elinkeinoyhtiöltä. Yhtiöillä on ollut tähän asti yhteinen hallitus.

Hämeenlinnan Pysäköinnille ja Linnan Kiinteistökehitykselle rakennetaan yhteinen hallinto, koska pysäköintiyhtiön talous ei kannattele omaa hallintoa. Pysäköintiyhtiötä ei haluttu purkaa tai sulauttaa toiseen yhtiöön, koska siitä olisi tällöin purkautunut tappioita.

Heikki Kapanen on entinen Kanta-Hämeen Aluesäästöpankin pankinjohtaja, joka on työskennellyt useiden valtakunnallisten yhtiöiden johtotehtävissä. Hän on ollut muun muassa Luottokunnan ja Nets Finlandin toimitusjohtaja.

Kapanen jäi viime vuonna eläkkeelle, mutta hän toimii muun muassa Salaxyn hallituksen puheenjohtajana. Hän on jäsen Hallituspartnerit-yhdistyksessä, joka pyrkii edistämään yritysten hyvää hallitustyöskentelyä.

– Koen Hämeenlinnan kotikaupungikseni, jossa olen käynyt lukion ja jossa lapseni ovat syntyneet. Jos voin tehdä jotakin hyvää, haluan olla käytettävissä, Kapanen sanoo.

Kun Kapaselta kysyy, mitä hän uskoo voivansa antaa elinkeinoyhtiölle, hän muistuttaa kokemuksestaan kansainvälisissä yhtiöissä sekä urheilu- ja kulttuuritapahtumien järjestämisessä.

– Tutustun elinkeinoyhtiön toimintaan. Uskon, että rohkenen lausua mielipiteeni, mutta en sano vielä mitään.

Pekka Sauri on entinen toimittaja ja Vihreässä liitossa toiminut poliitikko. Hän on ollut puoluesihteeri, puolueen puheenjohtaja ja Helsingin apulaiskaupunginjohtaja. Tällä hetkellä hän on Helsingin yliopiston työelämän professori.