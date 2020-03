Pelastusjohtaja: Kanta-Hämeen pelastustoimen valmius ja suorituskyky ovat tällä hetkellä kunnossa

Pelastuslaitoksella on varauduttu myös tilanteeseen, jossa omasta henkilökunnasta merkittävä osa on sairastunut.

Kanta-Hämeen pelastuslaitos kertoo varautuneensa koronaviruksen leviämiseen.

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Esa Pulkkinen tiedottaa toimitukselle, että pelastustoimessa toimitaan toistaiseksi pääosin normaaleilla toimivaltuuksilla.

– Kanta-Hämeen pelastustoimen valmius ja suorituskyky ovat tällä hetkellä kunnossa ja sen riittävyyttä ja muutoksia seurataan päivittäin. Kiireelliset pelastustoiminnan ja ensihoidon tehtävät hoidetaan tilanteesta riippumatta, Pulkkinen viestittää.

Valmiuden ja suorituskyvyn ylläpitäminen tapahtuu ensisijaisesti työaikajärjestelyillä, henkilöstöä suojaamalla ja tehtäviä priorisoimalla.

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella on varauduttu Pulkkisen mukaan operatiivisen toiminnan organisointiin ja toteuttamiseen myös tilanteessa, jossa omasta henkilökunnasta merkittävä osa on sairastunut.

Tällä hetkellä pelastuslaitoksen henkilöstöstä ei ole yhtään koronavirukseen sairastunutta.

Turvallisuusviestintää ja koulutustilaisuuksia ei toistaiseksi järjestetä.

Valvontatoiminta on keskeytetty ja toistaiseksi suoritetaan asiakirjavalvontaa niiltä osin kuin se on mahdollista. Sovitut valvontakäynnit on peruttu ja sovittu myöhemmin pidettäviksi.

Henkilöstölle on annettu toimintaohjeet poikkeustoimista. Etätyön tekemistä suositellaan, jos se on mahdollista.