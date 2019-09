Perhesalaisuuksia ja runoja – Perheterapeutti ja lääkäri Sirkku Suontausta-Kyläinpää ammentaa kirjoihinsa kokemuksistaan

Sirkku Suontausta-Kyläinpää on elävä ihme Suomen terveydenhoidossa.

– Olen kaksivuotiaana sairastanut syövän ja yrittänyt pärjätä myöhäisvaikutusten kanssa. Olen käynyt läpi tosi monta leikkausta. “Kirjoitan” uutta historiaa, koska 1960-luvulla vain harva lapsisyöpäpotilaista selvisi. Olen vanhimpia selvinneitä.

Tämän vuoksi hän on kuulunut sosiaali- ja terveysministeriön perustamaan ryhmään, jossa on selvitetty senaikaisten hoitojen myöhäisvaikutuksia ja sitä, mitä niille voitaisiin tehdä.

– Työssäni lasten ja nuorten perheiden kanssa sekä perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa olen oppinut, ettei koskaan voi ulkonäön perusteella tietää, mitä ongelmia ihmisillä elämässään on, koska nehän eivät päällepäin näy.

Hän ei myöskään allekirjoita vanhaa hokemaa “Mikä ei tapa, se vahvistaa”.

– Kaikki eivät saa apua eivätkä yksin jaksa. Sellainen heroistinen ajattelu, että “ole vain positiivinen, kyllä se siitä selviää”, on aivan hirveää.

“Ei lapsi tai nuori huvikseen oireile”

Suontausta-Kyläinpää meni Janakkalaan töihin alun perin terveyskeskuslääkäriksi vuonna 1991.

Koululääkärinä hän toimi 12 vuotta sekä nuorisopsykiatrian puolella pari vuotta. Vastikään hän on aloittanut työt Kanta-Hämeen keskussairaalassa lastenpsykiatrian puolella.

Kouluterveydenhuollossa työskentely avasi Sirkku Suontausta-Kyläinpään silmät sille, miten paljon lapsilla ja nuorilla on erilaisia mielenterveyden ongelmia.

– Lapsilla ja nuorilla on ongelmia perhe- ja kaverisuhteissa sekä oman ruumiinkuvan ja syömisen kanssa. Lisäksi on ajankäytönongelmia, väkivaltaa, kiusatuksi tulemista ja itsetuhoisia ajatuksia.

– Ei lapsi tai nuori huvikseen oireile. Siihen on aina jokin syy.

Oireilun taustalla voi olla myös perhesalaisuuksia, jotka ovat suuria tabuja.

Suontausta-Kyläinpää onkin kirjoittanut kirjan Perhesalaisuudet – Vaikenemisesta vapauteen olleessaan perheterapiakoulutuksessa. Hänen piti tehdä aiheesta lopputyö, mutta ihmiset lähettivät tarinoitaan niin paljon, että oli helpompaa työstää se kirjaksi.

– Voi olla uskottomuutta, avioliiton ulkopuolisia lapsia tai epäselvyyttä isyydestä. Lisäksi voidaan salata adoptioita, sairauksia, kuolemansyitä, riippuvuuksia, väkivaltaa… Skaala on laaja.

Synkät salaisuudet estävät terveen perhesuhteen

Perheterapeutti jakaa perhesalaisuudet rajoittaviin, vaurioittaviin, tuhoaviin ja kuolettaviin.

Synkät salaisuudet estävät perheenjäseniä olemasta terveessä suhteessa toisiinsa. Kuolettaviin salaisuuksiin luetaan henkinen ja fyysinen väkivalta.

– Voimakkaimmin minäkuvaan vaikuttavat tuhoavat ja kuolettavat salaisuudet, kuten väkivallan lisäksi erilaiset riippuvuudet, ja se, jos ei tiedä omaa taustaansa, Suontausta-Kyläinpää kertoo.

Perhesalaisuuksista seuraa monia ongelmia.

– Ne estävät läheisyyttä. Lapset kokevat, että elämä on näytelmää ja kuorta eivätkä he löydä, keitä he oikeasti ovat. Moni on sanonut, että salaisuuden vielä olisi kestänyt, muttei sitä, että siitä ei saanut puhua kenellekään.

Sirkku Suontausta-Kyläinpää kirjoittaa myös runokirjoja, joista tuorein, Syntynyt löydettäväksi, on vastikään julkaistu.

– Runokirja keskittyy kohtaamisiin eri elämänvaiheissa ja miten löytää se oma tapa olla. Monesti olemme hukassa itseltämme, kun energia menee muuhun kuin mihin meidät on tarkoitettu.

Kirjassa on myös rukouksia sekä runojen perässä osiot, joihin lukijat voivat kirjoittaa päiväkirjamaisesti omia ajatuksiaan kustakin aiheesta. HÄSA