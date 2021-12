Video: Duudsonit toivat koululle positiivista anarkiaa – Riihimäen Harjunrinteen koulussa opetellaan tunnetaitoja: "Perseily on vähentynyt"

Harjunrinteen yläkoulussa Riihimäellä on tänä syksynä opeteltu ilmaisemaan itseä sekä tunnistamaan eleitä, ilmeitä ja tunteita. Tunnetaitoja opetellaan 4–5 tuntia viikossa osana opetussuunnitelmaa ja Opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa – Ilmapiiriä on alettu tuulettaa kunnolla. Niin sanottu “perseily” on vähentynyt jo tässä ajassa huomattavasti, mutta vielä on töitä tehtävänä. Yhtään liian aikaisin ei tämä hanke...

