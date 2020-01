Peuranliha on jäänyt metsästäjien herkuksi, sillä kaupasta sitä voi ostaa vain harvoin

Peurakannan kasvu on avannut uusia mahdollisuuksia peuranlihan käytölle. Moni metsästäjä haluaisi myydä lihaa myös kuluttajille, sillä omat pakastimet alkavat olla jo täynnä. Kalvolan Metsästysseura taitaa peuratartarin ja Wallenbergin pihvin.

Rantalan sisarukset Kalle ja Salla tekevät nyt jotakin sellaista, mitä he eivät ole koskaan aikaisemmin tehneet: viipaloivat peuranmaksaa. Jo kolmannen polven metsästäjät eivät nyrpistele oudolle raaka-aineelle.

– Täytyy myöntää, että peurasta tulee normaalisti syötyä paisti sekä sisä- ja ulkofileet. Emme ole koskaan laittaneet peuran sisäelimiä, vaikka olemmekin metsästäneet koko elämämme, Salla Rantala huomauttaa.

Kalvolan Metsästysseuran viikonvaihteessa järjestämän riistaruokakurssin aikana tehtiin esimerkiksi nopeasti pariloitua peuratartaria, peurankielipateeta, makkaraa ja Wallenbergin pihviä peurasta keittiömestari Auvo Pyykkösen ohjauksessa. Kurssi oli Suomen Riistakeskuksen Hyvinvointia riistasta-hankkeen pilottitapahtuma jonka avulla yritetään nostaa peuran arvostusta elintarvikkeena kotikeittiöissä.

Peura on jäänyt paljon hirveä tuntemattomammaksi raaka-aineeksi, sillä sitä on metsästetty Suomessa vasta 60 vuotta, kun miedomman makuinen hirvi on tuoksunut suomalaisten keittiöissä jo paljon pitempään.

– Metsästäjien pakastimet alkavat olla nyt täynnä peuranlihaa ja sitä haluttaisiin myydä ulos. Tätä kautta on kuitenkin jäljellä enää helmikuun puoliväliin asti joten myynti taitaa jäädä seuraavaan kauteen. Metsästysmatkailu on kuitenkin pikkuhiljaa alkamassa, sillä ensimmäiset matkailijat ovat jo käyneet metsästämässä. Peuralla on paljon mahdollisuuksia, kurssia asiantuntijana järjestämässä ollut Harri Tarpeenniemi kertoo.

Lihaa riittäisi myytäväksi

Edellisellä metsästyskaudella Suomessa kaadettiin yli 52 000 valkohäntäpeuraa. Peurakanta on kasvanut vaikkapa Kalvolassa niin tiheäksi, että peuranlihaa olisi jo myytäväksi. Hyvinvointia riistasta-hanke etsiikin nyt uusia toimintamalleja, joiden avulla voitaisiin helpottaa lihan myymistä eteenpäin.

Peuranlihaa ei saa mainostaa luomulihana, mutta Tarpeenniemen mielestä se on kuitenkin parasta mahdollista lähiruokaa.

– Opetamme metsästäjiä käyttämään peurasta kaiken mahdollisen aina kieltä ja maksaa myöten. Mitään ei kannata jättää käyttämättä, eikä mitään kannata heittää haaskuun, sillä peuranliha on naudanlihaa muistuttavaa hirveä huomattavasti maukkaampaa. Toivottavasti lihaa innostutaan vielä tutkimaan, Tarpeenniemi huomauttaa.

Kalvolan Metsästysseuralla on tällä kaudella kaikkiaan 300 peurankaatolupaa, josta puolet on vielä jäljellä. Tämän hetken metsästystä on haitannut lumettomuus.

Riistaruokakurssista ehdittiin hädin tuskin tiedottaa, kun se oli jo täynnä. Moni toivoo, että kurssi saisi vielä jatkoa, sillä kurssilla saadut vinkit otetaan heti käyttöön.

Rasva haisee pahalta

Peuranlihaa liikkuu tänään käytännössä vain riista-aikana ja se mielletään kalliiksi sesonkituotteeksi. Lihan käyttö jää vähäiseksi usein myös sen takia, että ihmiset eivät yksinkertaisesti tiedä, mitä siitä voisi valmistaa. Iittalan yhtenäiskoululla pidetyn kurssin osanottajat epäilevät, että jotkut hylkäävät peuran sen pahanhajuisen rasvan takia. Etenkin kiimaisen pukin rasva pitää poistaa kärsivällisesti ennen ruuan laittamista.

Aina ei reseptejä tarvita. Tarja Kouhia kiittelee siippaansa erinomaiseksi kokiksi.