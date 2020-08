Pienpanimoiden etämyynnin kaatanut "viinavirkamies" Tuominen: Vaikutusarviointini on täysin totta

– Kaikki on totta. Totta on se, mitä on kalvosarjassa ja mitä olen puhunut, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Ismo Tuominen.

Kansanedustajat Sinuhe Wallinheimo (kok.) ja Mikko Kärnä (kesk.) jättivät heinäkuun lopulla hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa epäillään Tuomisen pienpanimoiden etämyynnistä kirjoittaman vaikutusarvion totuudellisuutta. Kansanedustajat näkevät, että Tuomisen paperit kaatoivat etämyynnin.

– Tämän pidemmälle asiassa en voi mennä, koska ministeri Krista Kiuru (sd.) vastaa eduskunnassa kirjalliseen kysymykseen. Olen sen jälkeen itse vapaa puhumaan.

Wallinheimo ja Kärnä nostavat Tuomisen vaikutusarviosta esiin useita kohtia, joita he pitävät totuudenvastaisina. Nimenomaan totuudenvastaisina pidetään Tuomisen arvioita, että pienpanimoiden etämyynti olisi EU:n säännösten vastaista.

– Koko asia on monimutkaisempi kuin aloitteen teksti antaa ymmärtää. Lakialoitteessa ei arvioitu mitään vaikutuksia, Tuominen sanoo.

Yli puolet ajoi asiaa

Pienpanimoiden etämyynnistä nousi kesällä kohu, kun selvisi, ettei hallitus ole edes valmistellut asiaa. Kansanedustaja Jari Myllykoski (vas.) ja yli puolet kansanedustajista jättivät keväällä lakialoitteen kotimaisen etämyynnin väliaikaisesta sallimisesta. Koronarajoitukset olivat ajamassa ravintolamyynnistä riippuvaiset pienpanimot vaikeuksiin.

Avainministerit lupasivat keväällä, että hallitus valmistelee nopeasti lakimuutoksen tilapäisestä myyntioikeudesta. Kesäkuussa julkisuuteen levisi tieto, että mitään valmistelua ei ole olemassakaan. Heinäkuun alussa selvisi, että hallituksen viisikko oli päättänyt haudata koko asian.

Tuominen esitteli

Etämyynnin kannattajien tulilinjalle joutui Tuomisen paperi Turvataanko Alkon nykyinen vähittäismyynnin yksinoikeus edelleen – jos pienpanimoille säädetään valmistamiensa alkoholijuomien ”etämyyntioikeus”.

– Kyse on ”kalvosarjasta” (pdf), ei raportista. Olen esitellyt asian ministeri Kiurulle ja muille sote-ministereille. Esittelin asian myös hallituksen viisikolle, Tuominen kertoo.

Hallituksen viisikoksi on nimitetty viittä hallituspuolueiden puheenjohtajaa. Keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin on korvannut Matti Vanhanen (kesk.), joka siirtyi valtiovarainministeriksi 9. kesäkuuta.

– Ei ole ollut mitään valmistelua. Lakialoite on eduskunnan asia. Hallituksessa on pohdittu, pitäisikö asiassa aloittaa valmistelu, Tuominen sanoo.

– Kalvojen tarkoitus oli kertoa, mitä voisi seurata myynnin hyväksymisestä.

Tuominen vakuuttaa, että hallitus on saanut vain ja ainoastaan oikeaa tietoa. Hän kuitenkin muistuttaa, että kalvot liittyvät hänen suulliseen esitykseensä. HÄSA