Pihlajalinna on lisännyt omistustaan kuntayhtiöissä – Teki sopimuksen Mänttä-Vilppulan sote-rakennusten hankinnasta

Terveyspalvelukonserni Pihlajalinna on lisännyt omistustaan Alavuden, Ähtärin, Kuortaneen sekä Soinin kuntien kanssa omistamastaan Kuusiolinna Terveys Oy:stä sekä Mänttä-Vilppulan kaupungin kanssa omistamastaan Mäntänvuoren Terveys Oy:stä, yhtiö tiedotti tiistaina iltapäivällä. Lisäksi Pihlajalinna on tehnyt sopimuksen Mänttä-Vilppulan kaupungin kanssa kolmen sote-rakennuksen hankinnasta. Kuusiolinna Terveyden osakekauppojen jälkeen Pihlajalinna omistaa Kuusiolinna Terveys Oy:stä 89 prosenttia ja kuntien omistusosuus on 11…