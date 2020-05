Pikkulapsia psykiatrisella poliklinikalla hoitava kolmen lapsen äiti toivoo, etteivät äidit syyllistäisi toisiaan turhaan

Hämeenlinnalainen Virpi Sainio kasvoi suuressa lapsiparvessa. Seitsemän sisaruksen lisäksi hänen lapsuudenkodissaan oli myös hoitolapsia.

Tämä asia on ohjannut häntä sekä omassa perheessä että työelämässä. Sainio on kolmen tytön äiti, ja hän työskentelee Kanta-Hämeen keskussairaalassa lastenpsykiatrian poliklinikan sairaanhoitajana.

– Olen aina halunnut äidiksi ja olen onnellinen siitä, että se haave on myös toteutunut. Välillä tulee aivan pakahduttava onnentunne siitä, että olen juuri näiden lasten äiti. On hämmästyttävää ja hämmentävääkin, kuinka monenlaisia tunteita omat lapset voivat herättää, laidasta laitaan, Sainio sanoo.

Vanhemmat ovat nyt kovilla

Työssään Sainio näkee myös toisenlaista todellisuutta. Hän työskentelee pikkulapsitiimissä eli työryhmässä, jonka asiakkaina ovat alle viisivuotiaat lapset ja heidän perheensä.

– Hoitosuhde voi alkaa jo äidin odotusaikana, eli äidillä voi olla esimerkiksi masennusta tai huoli nousee kiintymyssuhteen muodostamisesta vauvaan. Taustalla saattaa olla hyvin rankkoja kokemuksia tai vanhemmuuden kipukohtia, jotka nousevat pintaan raskauden aikana.

Sainio sanoo olevansa erittäin huolestunut koronapandemian vaikutuksista lapsiin ja lapsiperheisiin, muihinkin kuin omiin potilaisiinsa. Moni arjen tukimuoto on jouduttu keskeyttämään, ja monella paikkakunnalla esimerkiksi terapiatapaamiset toteutetaan nyt etänä tai ovat tauolla.

– Jos perheessä on jo valmiiksi ongelmia, ne ovat nyt saattaneet kärjistyä, ja samaan aikaan avun saanti on vaikeutunut. Vanhemmat ovat kovilla. Pelkään, että tätä tilannetta joudutaan korjaamaan vielä pitkään.

Lapsilla on vain aikuiset

Hän toivookin, ettei lapsia unohdettaisi koronan aikana.

– Aikuisten pitää olla pienten puolella. Lapsilla on vain aikuiset, kukaan muu ei voi huolehtia heidän asioistaan. Esimerkiksi inhimillinen toisen kohtaaminen ja toivon ylläpitäminen on tärkeää.

Sainio pitää valtioneuvoston päätöstä koulujen avaamisesta monien lasten kohdalla hyvänä, sillä se asettaa lapsille ainakin jonkin kiinnekohdan. Etäopetus ei jatku hamaan tulevaisuuteen, vaan ensi viikolla palataan kouluun.

– Pitää kuitenkin huolehtia myös niistä lapsista, jotka eivät voi koulussa hyvin, Sainio pohtii.

Sainion perheessä vanhin tytär, 10-vuotias Minea on ollut etäopetuksessa siitä lähtien, kun koulut suljettiin. 7-vuotias pikkusisko Neela on jatkanut koulunkäyntiä omassa koulussa lähiopetuksessa, sillä sekä Virpi että hänen puolisonsa Teemu Sainio ovat olleet töissä koko ajan.

– Siitä ei olisi tullut mitään, että tytöt olisivat olleet keskenään kotona päivät. Minealle on ollut uuvuttavaa opiskella yksin kotona, mutta etäkoulusta on selvitty vanhempien ja opettajan tiiviillä tuella.

Nuorimmainen, 5-vuotias Mette on ollut päiväkodissa, mutta äidin vapaapäivinä hänkin on kotona.

Riittävän hyvä on tarpeeksi

Virpi Sainio sanoo, että hänellä on omassa työssään näkemiensä asioiden takia vahva halu suojella omiaan.

– Haluan antaa lapsilleni sellaiset eväät elämään, että he arvostaisivat itseään, olisivat onnellisia ja pärjäisivät. On mahtavaa huomata jo nyt, kuinka elämäniloisia, toiset huomioon ottavia ja empaattisia lapsia he ovat.

Sainio on huolissaan myös siitä, että äitiyteen ja vanhemmuuteen kohdistuu nykyisin valtavia paineita. Teit niin tai näin, syyllistäjiä ja arvostelijoita riittää, ja usein kärkkäimpiä ovat toiset äidit.

– Minä toivoisin rauhaa vanhemmuuteen. Ymmärrettäisiin se, että on monia tapoja olla riittävän hyvä äiti. Toivon, että äidit luottaisivat enemmän itseensä ja arvostaisivat ja rakastaisivat itseään sellaisina, kuin he ovat. Se välittyy myös lapsiin ja opettaa heitä arvostamaan itseään.

Tänä äitienpäivänä Sainio odottaa rentoa yhdessäoloa perheen kanssa ja lapsen pieneen nyrkkiin rutistettua valkovuokkokimppua. Kesän suhteen hänellä on toiveena, että saisi viettää kesäloman lasten kanssa. Koronapandemian takia hoitoalalla kesän lomista ei ole vielä mitään varmuutta. HÄSA