Pikkusirkku kerää bongareita Katumalle

Lintujen kevätmuutto etenee nyt vauhdikkaasti Kanta-Hämeessä. Viime päivinä maakunnassa on havaittu muun muassa tuhansia hanhia, satoja joutsenia sekä muutamia harvinaisuuksia.

Eniten bongareita on houkutellut Katumajärven Honkalanrannassa jo toista viikkoa viihtynyt pikkusirkku. Lintu viettää aikaansa enimmäkseen kaislikon kätköissä, josta se tulee silloin tällöin hetkiseksi esille. Niinpä lajin havaitsemiseen tarvitaan sekä kärsivällisyyttä että onnea.

Pikkusirkku on hieman talitiaista pienempi laji, joka pesii harvalukuisena Koillismaalla ja Lapissa. Kanta-Hämeessä se on tavattu vajaat kymmenkunta kertaa, viimeksi Janakkalassa vuonna 2014.

Kevään toinen harvinaisuus on Riihimäellä piipahtanut isohaarahaukka. Suomessa lintu on satunnaisvieras, joka pesii lähinnä Keski-Euroopassa. Kanta-Hämeessä laji on havaittu tiettävästi vain kerran aiemmin vuonna 2013.

Kevätmuuton näkyvimpiä lintuja ovat kuitenkin tähän mennessä olleet hanhet, joita on ehtinyt saapua jo useita tuhansia eri puolille maakuntaa. Määrä on suurempi kuin koskaan aiemmin maaliskuun lopulla.

Suurin osa linnuista on metsähanhia, mutta joukossa on ollut runsaasti myös tundrahanhia. Harvinaisia lyhytnokkahanhia on nähty ainakin Hämeenlinnassa, Janakkalassa ja Riihimäellä.