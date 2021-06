Pilke avaa viisi uutta iltapäiväkerhoa Hämeenlinnassa

Pilke päiväkodit Oy avaa elokuussa viisi uutta iltapäiväkerhoa Hämeenlinnaan.Päiväkotiyritys sai kilpailutuksessa hoidettavakseen Jukolan koulun, Luolajan koulun, Nummen yhtenäiskoulun, Rengon koulun ja Vuorentaan koulun iltapäiväkerhot. Kerhot on tarkoitettu 1- ja 2-luokkien oppilailleIltapäivätoiminnan hallinnossa Hämeenlinnan aluekoordinaattorina aloittaa Orvokki Lestelä.Ensi lukukaudella Pilkkeen iltapäivätoiminnassa on kaikkiaan 34 iltapäiväkerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiöllä on Hämeenlinnan seudulla entuudestaan myös tiedepäiväkoti Planeetta…