Pilke-päiväkoti jatkaa Jukolan Touhulan toimintaa – Perheiden on haettava päiväkotipaikkaa uudestaan

Päiväkoti on tarkoitus avata elokuun alussa.

Kekkurinkujalla sijaitseva Touhula-päiväkoti jatkaa toimintaansa Pilke-päiväkotina.

Pilke päiväkodit Oy:n tiedotteen mukaan yritys on ollut yhteydessä kunnan virkamiehiin ja sopinut päiväkodin jatkosta osana Pilkkeen toimintaa.

Tavoitteena on avata Jukolan päiväkoti elokuun alussa.

Perheille ja päiväkodin työntekijöille on ilmoitettu päiväkodin toiminnan jatkumisesta. Perheiden on kuitenkin haettava päiväkotipaikkaa uudestaan, jos he päättävät jatkaa samassa päiväkodissa.

– Tavoitteenamme on, että päiväkodin arki muuttuisi mahdollisimman vähän. Päiväkodin nimi pysyy ainakin toistaiseksi samana. Samoin aukioloajat. Myös asiakasmaksut pysyvät ennallaan, kertoo Pilke päiväkodit Oy:n toimitusjohtaja Minna Martikainen yrityksen tiedotteessa.

Jukolan Touhulan työntekijöillä on mahdollisuus siirtyä töihin tuttuun ympäristöön kun päiväkoti jatkaa osana Pilkkeen toimintaa.

Mahdollisuus jatkaa myös Touhulassa

Touhula on tarjonnut omille työntekijöilleen mahdollisuutta jatkaa työntekoaan muissa Touhulan päiväkodeissa. Yritys myös tarjoaa perheille mahdollisuutta siirtyä asiakkaiksi alueen muihin Touhula-päiväkoteihin.

Hämeenlinnan molemmat Touhula-päiväkodit ovat osa 43 Touhula-päiväkodin ryhmää, jotka joutuivat kesäkuun 1. päivänä alkaneiden yt-neuvottelujen piiriin.

Silloin Touhula-päiväkotien toimitusjohtaja Minna Elomaa totesi Hämeen Sanomille, että toiminta molemmissa päiväkodeissa jatkuu toistaiseksi ennallaan.