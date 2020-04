Pirkko Mannola raivasi kalenteria jo ennen koronaa, ja odottaa nyt inolla kesää

Pirkko Mannolan täytyy oikein miettiä, kuinka usein hän on vieraillut synnyinseudullaan Valkeakoskella.

– Viimeksi kävin vuosi sitten veljeni lesken, Liisa Mannolan, syntymäpäivillä. Mutta sitä edellisestä kerrasta on aikaa, varmasti kymenkunta vuotta. Liisan kanssa pidämme kyllä muuten yhteyttä, Mannola, 81, sanoo.

Ensi heinäkuussa hän aikoo kuitenkin piipahtaa Valkeakoskella esiintymässä Apianniemen kesäteatterin lavalla. Kyseessä on parituntinen lauluista ja tarinoinnista koostuva musiikki-ilta, joka käy läpi suositun näyttelijän ja laulajan henkilöhistoriaa vuosikymmenten varrelta.

– Heinäkuussa toivottavasti parketit ovat taas vapaat ja yleisö pääsee paikalle, mutta sen tietää vasta myöhemmin, sanoo Mannola.

Hän viittaa koronapandemiaan, joka on tyhjentänyt esiintyvien taiteilijoiden kalenterit pitkälle kesään. Pirkko Mannola kertoo, että hän ehti raivata kalenterinsa jo ennen pakkoa, sillä hän halusi muutenkin rauhoittaa kevään.

– Syksyllä oli pieni kiertue näistä lauluesityksistä. Sen jälkeen tuntui, että haluan miettiä, mikä minusta tulee isona, Mannola nauraa.

Aktiivinen liikkuja pysyy nyt sisällä

Vaikka kalenteri olikin siis jo valmiiksi lähes tyhjä, korona rajoittaa silti aktiivisena liikkujana tunnetun Mannolan elämänpiiriä. Ikä ja vuosi sitten leikattu rintasyövän esiaste saavat hänet varovaiseksi.

– Olen joogannut kotona, sillä mielen ja kehon takia on pakko tehdä muutakin kuin istua sohvalla katsomassa Netflixiä. Vaikka sekin on mukavaa, ei auta jämähtää ihan paikoilleen. Viimeksi katsoimme Aamiainen Tiffanylla -elokuvan.

Kun Pirkko Mannola puhuu meistä, hän tarkoittaa itseään ja kihlattuaan, Göran Stubbia, 85. Riskiryhmäläisinä he noudattavat eristäytymisohjeita visusti.

Göran Stubbin poika, Alexander Stubb huolehtii siitä, että huolto pelaa. Eli kuten Pirkko Mannola asian ilmaisee, ”ex-pääministeri tuo ruokakassit kotiovelle”.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Sääntöjen noudattaminen kaikkien etu

Vuonna 2009 leskeksi jäänyt Mannola iloitsee siitä, että löysi muutama vuosi sitten rinnalleen uuden elämänkumppanin.

– Tällaisessa tilanteessa on erityisen ihanaa, ettei tarvitse olla ihan yksin. Pysyttelemme kotosalla, ja Göran tekee päivittäin etätöitä.

Mannola sanookin, ettei hän ymmärrä riskiryhmään kuuluvia ihmisiä, jotka viis veisaavat rajoituksista.

– Moni ajattelee, että minä menen, ei se minuun tartu, ja sellainen ajattelu on todella huolestuttavaa.

– Nyt on kaikkien etu, että noudatamme sääntöjä.

Lastenlasten kanssa videopuheluita

Etäyhteyksiin Mannola on tottunut, sillä hänen ja Åke Lindmanin nelikymppinen tytär Heidi asuu Ruotsissa. Siellä ovat myös 4- ja 7-vuotiaat lapsenlapset, joiden kanssa hän on tavallisestikin yhteydessä videopuheluilla.

– Se totta kai ahdistaa, että milloin pystymme taas tapaamaan, emme ainakaan nyt pääsiäisenä. Aiemmin keväällä kävimme onneksi porukalla Barcelonassa, eli näimme toisemme edes silloin.

Mannolaa huolestuttaa myös Ruotsin erilainen lähestymistapa koronaviruksen torjuntaan. Koulut ovat olleet auki, samoin monet kokoontumispaikat.

– En tiedä, onko meidän tapamme parempi vai Ruotsin, senkin näemme vasta myöhemmin.

Pääsiäisenä ei nyt päästä yhteisen pöydän ääreen, mutta suunnitelmissa on nauttia pääsiäisateria silti yhdessä etäyhteyksien avulla.

Valkeakosken maisemat tulevat uniin

Mutta palataan vielä hetkeksi Valkeakoskelle. Pirkko Mannola asui lapsena Lotilan kartanossa, ja hän kertoo näkevänsä yhä unia Valkeakosken maisemista.

– Lapsuusmaisema ikään kuin kiinnittyy silmiin. Omenapuut, pyykkituvat ja koulu. Koulumatkaa oli kolme kilometriä, mutta talvella pääsi oikaisemaan järven yli.

– Valkeakoskelta minulla on ihanimmat muistot! Kaupunki on muuttunut tietenkin paljon niistä vuosista, mutta se on edelleen kaunis. Toivottavasti kesän paluukonsertti järjestyy! HÄSA