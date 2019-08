Pitkä odotus päättyi Janakkalassa – Korjattua Tanttalantietä kelpaa taas huristella

Laura Viitamäki seisoo Tanttalantien keskelle pystytettyjen liikennevalojen edessä ja haukottelee.

Liikennettä ei ole Janakkalassa juuri ohjattavaksi ja työkaverit ovat parin kilometrin päässä päällystämässä tietä. Hiljaisuuden katkaisee onneksi aina välillä radiopuhelin.

– Olin aikaisemmin tien toisessa päässä ja koko päivänä tuli vain kymmenen autoa, Laura Viitamäki kertoo.

Mutkainen väylä asvaltoitiin vauhdilla tällä viikolla. Remontti alkoi keskiviikkona ja se saadaan ainakin näillä näkymin päätökseen perjantaina.

Seuraava päällystyskohde ei ole vielä Laura Viitamäen tiedossa. Jokioisilla asuva nuori nainen epäilee saavansa tietää sen vasta sunnuntaina. Se sopii hyvin, sillä vapaa-aika tahtoo kulua vain lepäilyyn.

– Tämä on kiva homma, vaikka päivät ovatkin pitkiä. Töitä riittää nyt, mutta kausi päättyy syksyllä, eikä minulla ole mitään tietoa jatkosta. Eiköhän sitä jotakin keksi, Laura Viitamäki sanoo.

Kanta-Hämeen teitä päällystetään parhaillaan pienissä pätkissä.

Tanttalantie on yksi suurimmista kohteista, sillä sen yli seitsemän kilometrin päällystämiseen on Uudenmaan ely varannut 210 000 euroa. Suurin osa tiestä saadaan päällystettyä jo torstaina ja loput tehdään perjantaina aamulla.

Suurin osa päällysteistä uusitaan tänä vuonna menetelmällä, jossa uutta päällystettä sekoitetaan suoraan tien päällä vanhaan päällysteeseen. Menetelmällä voitetaan kustannuksissa, mutta hävitään päällysteen iässä.

Tanttalantien alkupäässä maata viljelevä Jyrki Nummenpää odottaa innoissaan päällystystyön päättymistä.

Tie on ollut jo vuosikymmeniä todella huonossa kunnossa ja se on hankaloittanut arkea. Koulu on kylän ainoa palvelu ja kaikki muu on haettava autolla matkan päästä.

– Tie on meille tavattoman tärkeä. Ilman sitä ei täällä selviä. Totta kai minä olen todella iloinen, että se vihdoinkin päällystetään. Tosiasiassa asvaltti on meille lottovoitto, Nummenpää sanoo.

Neljännessä polvessa maata Tanttalassa viljelevä Nummenpää on auttanut sivutöinään tietöissä. Pääasiallinen leipä irtoaa kuitenkin viljasta, jota mies viljelee Tanttalan pelloilla.

– Me olemme aina toivoneet tien korjausta ja yrittäneet vaikuttaa asiaan tavalla jo toisella. Muistan hämärästi, että tietä korjattiin edellisen kerran silloin, kun minä olin vielä ala-asteikäinen ja siitä on sentään melkein 40 vuotta, Nummenpää naurahtaa. HäSa