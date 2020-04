Pohjoinen moottoritieramppi suljettu Riihimäellä – Tieltä puhdistetaan öljyä

Moottoritien pohjoinen liittymä numero 20 Helsingin suunnasta on toistaiseksi suljettu liikenteeltä Riihimäellä. Liittymästä on kulku tielle 54. Rampista puhdistetaan öljyistä ainetta. Pelastuslaitos ohjaa liikennettä paikalla. Päivystävän palomestarin mukaan koko rampin...

Moottoritien pohjoinen liittymä numero 20 Helsingin suunnasta on toistaiseksi suljettu liikenteeltä Riihimäellä. Liittymästä on kulku tielle 54. Rampista puhdistetaan öljyistä ainetta. Pelastuslaitos ohjaa liikennettä paikalla. Päivystävän palomestarin mukaan koko rampin matkalle on valunut öljyä liikkuvasta ajoneuvosta, minkä aiheuttaman liukkauden vuoksi ramppi täytyy puhdistaa. Pelastuslaitos on levittänyt tielle imeytysainetta, jota harjakone on nyt puhdistamassa. Öljyä valuttanutta…