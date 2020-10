Pois ei saanut lähteä, kun ei ollut kuollut – Tarja Lappalainen keräsi sodan kokeneiden kertomuksia uuteen tietokirjaansa

Janakkalassa asuva Kaino Kauranen on yksi sotaveteraaneista, joiden sotakokemuksia Tarja Lappalainen kokosi uuteen tietokirjaansa. Mukana on veteraanien lisäksi lottien ja pommituksista selvinneiden siviilien kertomuksia.

”Vihollisen tykistökeskityksen ilmaan nostattama savu ja pöly pimensivät auringon”, muistelee Nietjärvellä vuonna 1944 etulinjassa taistellut Kaino Kauranen.

Janakkalalainen Kauranen on yksi hämeenlinnalaisen tietokirjailijan Tarja Lappalaisen haastattelemista sotaveteraaneista, jotka pääsevät ääneen Lappalaisen tuoreessa kirjassa.

Kirja Raatteen tien jäisestä helvetistä Talin–Ihantalan tulimyrskyyn (Docendo) julkaistiin aiemmin tällä viikolla, ja sen pääosassa ovat sodan kokeneet henkilöt. Sotaveteraanien lisäksi Lappalainen on haastatellut lottia ja pommituksista selvinneitä siviilejä.

Nietjärvi yhdisti kolmea miestä

Hämeenlinnan seudulta Lappalainen kertoo kolmen henkilön kokemuksista: Kaino Kaurasen, Esko Paakkalan sekä Allan Nukarin. Kaikkia kolmea yhdistivät Nietjärven ankarat taistelut.

– Nämä alkavat olla viimeisiä hetkiä haastatella veteraaneja, Lappalainen sanoo.

Esko Paakkalaa hän ehti haastatella ennen kuin tämä menehtyi äkillisesti viime keväänä.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Allan Nukari kuoli vuonna 2006, mutta kirjaa varten Lappalainen sai hänen leskeltään Sirkka Nukarilta luvan käyttää Allanin Nietjärveltä elävästi ja tarkasti kirjoittamia muistiinpanoja.

”Kyllä me kuolemme täällä kaikki”, kirjoitti Allan Nukari kenttäpostikirjeessään. Nukari selviytyi, mutta tulimyrskyn keskellä moni muu ei selvinnyt.

Esko Paakkala oli 17-vuotias, kun hänet komennettiin täydennysmiehenä rintamalle vuonna 1943. Talvisodan aikaan hän oli suojeluskuntapoikana Hämeenlinnassa, ja kirjassa on hänen kokemuksiaan myös siltä ajalta.

Ratkaisevia taisteluita torjuntavoitolle

Lappalainen on halunnut kirjassaan samalla kertoa talvi- ja jatkosodan tuntemattomista tai vähälle huomiolle jääneistä tapahtumista, kuten juuri Nietjärven taisteluista.

– Nietjärveä ei ole mielestäni käsitelty tarpeeksi sota-aiheisessa kirjallisuudessa, vaikka nämäkin taistelut olivat ratkaisevan tärkeitä jatkosodan torjuntavoiton kannalta, Lappalainen sanoo.

Kaino Kauranen ja Allan Nukari taistelivat Ilves-divisioonassa Nietjärvellä, kun Neuvostoliitto aloitti suurhyökkäyksen heinäkuun 11. päivänä vuonna 1944.

Esko Paakkala toimi Nietjärvellä tykkimiehenä. Hän toteaa Nietjärven olleen totinen paikka, jossa käytiin vastaavantyyppisiä ratkaisutaisteluita kuin Talissa ja Ihantalassa.

Jalkamiehillä oli Paakkalan mukaan Nietjärvellä kaikkein kuumimmat paikat. Hän tykkimiehenä oli hieman kauempana.

– Meidän yksikkömme ampui tykeillä yli jalkaväen vihollisen linjoihin. Tietysti tykistövoimasta oli jalkaväelle valtava apu, Paakkala toteaa kirjassa.

Kolmas linja piti, vaikka murtui

Neuvostoliiton joukot mursivat Nietjärvellä kaksi puolustuslinjaa, ja saivat 300 metrin levyisen murron kolmanteenkin. Suomalaiset onnistuivat kuromaan murron kiinni ja saivat estettyä läpimurron.

– Kaino Kauranen kertoi, kuinka kolmannen linjan juoksuhaudassa taisteltiin ankarasti mies miestä vastaan. Hän haavoittui, mutta komentaja sanoi, ettei täältä lähdetä kuin jalat edellä. Siinä taistelussa suomalainen sisu ja voitontahto kulminoituivat, Lappalainen sanoo.

Näin Kauranen kertoo kirjassa: ”Meitiltähän meinasi loppua miehet ja minäkin haavoituin ja sain kolme sirpaletta polven alapuolelle, mutta rykmentinkomentaja totesi, että tästä ei lähdetä kuin jalat edellä. Jalkaani käärittiin vähän rättejä ja taistelu jatkui. Pois ei saanut lähteä, kun ei ollut kuollut.”

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Lappalaisen mukaan kaikki Nietjärvellä olleet kertoivat Neuvostoliiton valtavasta tulivoimasta.

– Maataistelukoneet pörräsivät ympärillä ja rautaa satoi. Koskaan ei tiennyt, milloin tulee oma vuoro, hän sanoo.

Näin Allan Nukari kirjoitti muistiinpanoissaan kolme viikkoa Nietjärven taistelun jälkeen: ”Kolmesataa metriä pitkän haudan vyörytys oli kestänyt viisi tuntia! Hyökkäys oli edennyt keskimäärin kuusikymmentä metriä tunnissa, metrin minuutissa. Helpolla ei vihollinen ollut antanut periksi!”

Kirjat kunnianosoituksia sodan kokeneille

Tarja Lappalainen on kirjoittanut yli 20 kirjaa, joista uusin teos on kolmas talvi- ja jatkosotaa käsittelevä kirja. Se on jatkoa vuonna 2016 ilmestyneelle Se oli yhtä tulihelvettiä -kirjalle.

Hän kertoo kiinnostuneensa sodan aihepiiristä äitinsä kautta.

– Isoisäni oli sodassa ja äitini on aina ollut kiinnostunut sotahistoriasta. Arvostan veteraaneja, lottia ja kotirintaman ihmisiä todella paljon. Heidän ansiotaan on torjuntavoitto, ja kirjani ovat kunnianosoituksia heille.

Lappalaista lämmittää se, että sotaveteraanit ovat vihdoin saaneet ansaitsemansa arvostuksen. Hän iloitsee myös siitä, että sodan tapahtumia eri näkökulmista käsitteleville kirjoille on ollut kysyntää. HÄSA

Lue myös: Hämeenlinnalaiskirjailija: Stalinin etniset puhdistukset tyhjensivät suomalaiskylät Muurmannissa (31.10.2019)