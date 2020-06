Poistetaanko Vanajaveden öljypuomit vihdoin? Vuodon syystä ei ole vieläkään varmaa tietoa

Pelastuslaitos ja ympäristötarkastaja käyvät torstaina katsomassa, onko viime viikkojen sade lisännyt öljyvuotoa Vanajavedessä keskustan lähellä. Jos vuoto ei ole alkanut uudestaan, voidaan puomit loppuviikosta poistaa, kertoo Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen vastaava palopäällikkö Olli Heikkilä.

Vuoto alkoi helmikuussa runsaiden sateiden aikaan. Uutta öljyä ei Heikkilän mukaan tullut lisää maan kuivuttua. Kaupungin ympäristötarkastaja on käynyt paikan päällä viimeksi noin kuukausi sitten.

Öljyvuodolle ei ole vieläkään löydetty varmaa lähdettä. Heikkilän mukaan vuoto saattaa liittyä Vanajaveden päässä sijaitsevaan hulevesijärjestelmien purkupaikkaan. Helmikuussa öljyä valui osittain sadevesiviemäreitä pitkin, mutta niiden kartoituksesta ei ole selvinnyt vuodon alkuperää.

Öljyn määrää on Heikkilän mukaan vaikea arvioida, sillä pienikin määrä näyttää veden pinnalla pahemmalta kuin on. Öljyn leviämistä vesistöön täytyy kuitenkin estää niin kauan kuin tarvetta on.